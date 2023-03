Sir Alex Ferguson și Arsene Wenger, incluși în Premier League Hall of Fame

Cu 13 dintre aceste campionate, Ferguson este cel mai decorat manager din istoria competiției. El este singurul antrenor care a câștigat Premier League de trei ori la rând, în două ocazii diferite.

Ferguson a declarat: "Sunt cu adevărat încântat să fiu inclus în Premier League Hall of Fame. Este o onoare atunci când primești o astfel de recunoaștere. Cu toate acestea, nu este vorba doar despre mine ca persoană. Este vorba despre munca de la Manchester United și despre legătura pe care am avut-o de-a lungul multor ani, așa că sunt mândru și pentru club, pentru staff și pentru jucătorii mei.

"Treaba mea a fost să trimit fanii acasă fericiți. Istoria lui United și propriile mele așteptări au fost lucrurile care m-au condus, iar apoi a trebuit să încerc să îmi dezvolt toți jucătorii cu aceleași așteptări și să mă asigur că putem merge și le putem atinge.

"Consider că Arsene este un membru foarte demn de a fi introdus în echipă, deoarece a transformat Arsenal Football Club în mod fantastic. A devenit o echipă cu care era greu de concurat și amândoi ne doream să câștigăm, ceea ce ne-a motivat și mai mult. De-a lungul anilor de la retragere, mergeam împreună la cină într-un mic restaurant pe care îl cunoaște bine în Elveția. Este un om cu adevărat interesant și mă bucur de compania lui, dar este în continuare treaba mea să aleg vinul!"

Wenger a sosit în Anglia în 1996, fiind unul dintre primii antrenori străini din Premier League, și a dovedit rapid că scepticii s-au înșelat, transformând-o pe Arsenal în câștigătoare a titlului și schimbând cultura fotbalului englezesc cu expertiza sa în materie de scouting și dietă.

Francezul a câștigat trei titluri în Premier League cu Arsenal, inclusiv un sezon "Invincibilii", 2003/04, cel în care tunarii au fost neînvinși.

Wenger a declarat: "Sunt foarte recunoscător că am fost selectat pentru Premier League Hall of Fame. Întotdeauna am vrut să oferim ceva special fanilor, iar atunci când ai jucători capabili de lucruri remarcabile, cel mai important lucru pentru mine este obligația de a atinge perfecțiunea.

"Mi-ar plăcea să fiu cunoscut ca o persoană care a iubit Arsenal, care a respectat valorile clubului și care l-a lăsat într-o poziție în care poate crește și deveni și mai mare.

"Să împart acest lucru cu Sir Alex este o mare onoare pentru mine. Este ca între doi boxeri, vă luptați ca nebunii și mergeți împreună până la capăt. La sfârșitul zilei, ai respect și va fi o mare oportunitate să ne întâlnim cu el, să împărțim o sticlă bună de vin și amintiri din vechile noastre bătălii."

În afară de Ferguson și Wenger, în Hall of Fame-ul Premier League mai sunt 16 persoane.

Alan Shearer și Thierry Henry au fost primii doi fotbaliști incluși, când Hall of Fame a fost creat în 2021. Ei au fost urmați mai târziu în acel an de Eric Cantona, Roy Keane, Frank Lampard, Dennis Bergkamp, Steven Gerrard și David Beckham.

În 2022, au fost incluși Wayne Rooney, Patrick Vieira, Sergio Aguero, Didier Drogba, Vincent Kompany, Peter Schmeichel, Paul Scholes și Ian Wright.

