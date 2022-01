Starea de sănătate a unui CELEBRU fotbalist după infecția cu COVID-19

Celebrul fotbalist argentinian Lionel Messi nu și-a revenit încă după infecția cu virusul SARS-CoV-2, scrie AFP.

''Aşa cum ştiţi, eu am avut COVID şi vreau să vă mulţumesc pentru toate mesajele pe care le-am primit. Mi-a luat mai mult timp decât am prevăzut pentru a mă face bine şi sunt aproape restabilit şi nerăbdător să revin pe teren. Mă antrenez în aceste zile pentru a mă reface 100%, înainte de viitoarele provocări din acest an şi sper că în curând ne vom revedea'', a scris Messi pe Instagram.

Acesta s-a îmbolnăvit în timpul sărbătorilor de iarnă pe care le-a petrecut în țara sa natală. Pe 5 ianuarie 2022, la revenirea în Franța, a fost testat negativ și a început antrenamente individuale la Paris Saint-Germain, însă nu va juca în partidele oficiale.