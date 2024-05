Vedetele tenisului mondial Stefanos Tsitsipas și Paula Badosa sunt din nou împreună, după recenta despărțire

Tsitsipas, în vârstă de 25 de ani, a explicat că cei doi au luat o pauză pentru că se simțea copleșit în viața profesională și personală, conform New York Post.

„Suntem împreună", a declarat recent Tsitsipas, potrivit Sports DNA. „Nici Paula nu a greșit cu nimic, nici eu nu am greșit cu nimic. A fost greu pentru noi să fim despărțiți și am trecut și eu prin momente grele. Aș spune că nici eu nu m-am descurcat foarte bine, pentru că simțeam presiunea turneului, a muncii mele. Mi s-a părut greu să îmbin viața personală și cea profesională și am luat decizia de a lua o pauză".

„După două-trei săptămâni mi-am dat seama că este o persoană care m-a sprijinit foarte mult, iar când a încercat să-mi vorbească despre întâlnire am simțit cât de intensă este dragostea pe care o avem unul pentru celălalt. Mi-am dat seama că această relație pe care o am cu Paula este complet diferită de orice altă relație pe care am avut-o în trecut, simt că este persoana mea și că ne înțelegem unul pe celălalt. Iar asta pune mai multă valoare în tot ceea ce fac și o vreau alături de mine cât mai des. Așa că da, ne-am reconectat și suntem într-o formă bună".

Nu este clar când s-au împăcat Tsitsipas și Badosa.

(sursa: Mediafax)