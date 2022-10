„Visul s-a terminat. Începe o altă viață!" Un alt gigant al fotbalului pune ghetele în cui

Cariera atacantului în vârstă de 34 de ani s-a încheiat luni seară, la New York, când Inter Miami a fost învinsă de NYCFC cu 3-0 în prima rundă a playoff-ului MLS. Higuain, care a ieșit în lacrimi de pe teren după meci, a anunțat pe 3 octombrie că se va retrage la finalul sezonului din MLS.

„Am simțit că ceea ce am iubit cel mai mult ca meserie s-a încheiat. A fost jumătate din viața mea, din cariera mea, 17 ani și jumătate", a declarat Higuain în timpul conferinței de presă de după meci.

„Mi-au venit în minte imagini din întreaga mea carieră. Ce am trăit, ce am muncit, ce am experimentat și plec foarte fericit pentru că am dat totul până astăzi. Ăsta este cel mai important lucru".

El a adăugat: „Visul s-a terminat și începe o altă viață".

Cariera lui Higuain va rămâne în istorie ca una dintre cele mai ilustre din epoca sa, argentinianul marcând o mulțime de goluri și ridicând o serie de trofee importante.

Atacantul își încheie cariera de jucător cu un total de 335 de goluri în palmares, ridicând totodată titluri atât în Italia, cât și în Spania, cu echipe precum Juventus și Real Madrid.

În timpul unui interviu pentru GOAL, Higuain a dezvăluit că nu plănuiește să rămână implicat în sportul la nivel înalt, citând natura „toxică" a jocului care a avut un impact asupra sănătății sale mentale.

Luni, el a lăsat ușa deschisă pentru a rămâne oarecum implicat în joc, dezvăluind că va căuta să devină mental coach pentru jucătorii tineri.

"Nu cred că se pune suficient accent pe importanța sănătății mintale", a spus el. „Mmai ales în fotbal și mi-ar plăcea să ajut tinerii."

(sursa: Mediafax)