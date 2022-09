Zece ani de așteptare. Luptătorul iranian Komeil Ghasemi și-a primit, în cele din urmă, medalia olimpică de aur 

Ghasemi și rusul Bilyal Makhov au terminat inițial pe treapta a treia a podiumului la categoria masculină sub 120 de kilograme, la stilul liber.

Cu toate acestea, ei au primit medaliile de aur după ce Artur Taymazov din Uzbekistan și Davit Modzmanashvili din Georgia au fost descalificați și deposedați de medalii.

În 2019, analiza retrospectivă a probelor lui Taymazov a ieșit pozitivă pentru turinabol, un steroid interzis, și ca urmare a fost descalificat.

Modzmanashvili, vicecampionul inițial, a fost nevoit să renunțe la medalia de argint în urma unui al doilea test pozitiv, în 2019 pentru dehidroclormetiltestosteron, care este un steroid anabolic-androgenic.

De asemenea, el a fost interzis în competiții pentru șase ani.

Comitetul Național Olimpic al Republicii Islamice Iran a organizat o ceremonie la Sala de lupte Shahid Sadrzadeh din Teheran pentru a-i înmâna lui Ghasemi medalia de aur.

La ceremonie au participat președintele organizației, Mahmoud Khosravi Vafa, membri ai Comitetului Executiv, președintele Federației de Lupte din Republica Islamică Iran, Alireza Dabir, și luptători din echipa națională.

Ghasemi, care s-a retras în 2019, are în palmares și o medalie olimpică de argint, după ce s-a clasat pe locul al doilea în competiția masculină sub 125 kg la Rio 2016.

În plus față de retragerea medaliei de la Londra 2012, Taymazov și-a pierdut și medalia de aur de la Beijing 2008, dar deține încă titlul de la Atena 2004 la categoria sub 120 kg, precum și o medalie de argint la Sydney 2000 în proba de sub 130 kg.

Makhov a fost suspendat și el pentru patru ani, în septembrie anul trecut, după ce a fost depistat pozitiv la substanțe interzise.

Suspendarea a fost calculată retroactiv, de la data primului test eșuat, în ianuarie 2020, potrivit Agenției antidoping din Rusia, și nu are impact asupra rezultatelor de la Londra 2012.

(sursa: Mediafax)