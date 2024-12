FCSB caută să depășească blestemul german în UEFA Europea League, în deplasare la Hoffenheim

Hoffenheim – FCSB (ora 19.45)

Hoffenheim și FCSB se întâlnesc într-un meci cu implicații majore pentru ambele echipe.

Hoffenheim, aflată în afara primelor 24 de locuri și cu o singură victorie în ultimele opt meciuri, trebuie să câștige pentru a rămâne în cursa calificării, mai ales având în vedere confruntările dificile care îi așteaptă împotriva lui Tottenham și Anderlecht.

Echipele germane nu au pierdut în ultimele 24 de meciuri împotriva adversarilor români, ceea ce oferă o notă de încredere gazdelor.

De cealaltă parte, FCSB, într-o formă bună cu patru victorii în ultimele cinci meciuri, speră să întrerupă seria negativă împotriva echipelor germane. Clasată momentan pe locul zece în UEL, FCSB are șansa de a-și asigura cel puțin un loc în fazele eliminatorii ale play-off-ului cu o victorie, dar chiar și o remiză o poate aduce mai aproape de obiectiv.

Tom Bischof, marcatorul lui Hoffenheim din weekend, și David Miculescu, de la FCSB, sunt jucătorii de urmărit. Statistic, Hoffenheim este una dintre echipele cele mai disciplinate din competiție, primind doar cinci cartonașe galbene până acum.



Viktoria Plzeň - Manchester United (ora 19.45)

Manchester United, neînvinsă în Europa League sub comanda lui Ruben Amorim, va avea parte de o deplasare provocatoare în Cehia. Viktoria Plzeň, echipa care a primit doar un gol în ultimele 12 meciuri europene acasă, speră să răstoarne calculele hârtiei.

„Este o oportunitate uriașă să ne măsurăm forțele cu o echipă de o asemenea calitate”, a declarat Pavel Šulc, autorul unui gol în victoria cu Dynamo Kyiv din etapa precedentă.

Rangers - Tottenham Hotspur

Glasgow găzduiește un duel de tradiție, cu Rangers primind vizita lui Tottenham, la care Radu Drăgușin va fi cel mai probabil titular. Antrenorul Spurs, Ange Postecoglou, bine cunoscut fanilor scoțieni din perioada sa la Celtic, se așteaptă la o primire „călduroasă” pe Ibrox.

Ambele echipe sunt la egalitate de puncte, iar Rangers speră să surprindă favoriții. „Nu avem nimic de pierdut în fața lor și vom juca cu curaj”, a declarat managerul Philippe Clement.

Lyon - Eintracht Frankfurt

Lyon întâmpină un Eintracht Frankfurt în formă, ambele echipe având șanse mari de calificare. Francezii vin după o victorie categorică cu Qarabağ, însă vor trebui să mențină ritmul pentru a trece de Frankfurt, care și-a consolidat poziția în top după succesul cu Midtjylland.

Ajax - Lazio

Ajax, aflată pe locurile calificabile, trebuie să învingă liderul Lazio pentru a-și asigura poziția. Italienii, deși au remizat ultima dată cu Ludogorets, rămân o echipă greu de învins. Ajax, pe de altă parte, a demonstrat forță pe teren propriu, cu victorii categorice în ultimele meciuri europene jucate la Amsterdam.

Confruntări cheie în alte grupe

• Galatasaray călătorește la Malmö cu obiectivul de a-și asigura calificarea, deși amintirile ultimelor deplasări în Suedia nu sunt favorabile.

• Ferencváros, care îl are pe golgheterul competiției, Barnabás Varga, încearcă să își mențină poziția de lider într-un meci dificil împotriva lui PAOK-ul lui Răzvan Lucescu.

• Dynamo Kyiv, fără punct acumulat până acum, speră la o minune pe terenul lui Real Sociedad pentru a evita eliminarea.

Lista completă a meciurilor

Miercuri, 11 decembrie

• Fenerbahçe - Athletic Club 0-2

Joi, 12 decembrie (19:45)

• AS Roma vs SC Braga

• Viktoria Plzeň vs Manchester United

• Malmö FF vs Galatasaray

• Olympiacos vs Twente

• PAOK Salonic vs Ferencváros

• Ludogorets Razgrad vs AZ Alkmaar

• Union Saint-Gilloise vs Nice

• Hoffenheim vs FCSB

Joi, 12 decembrie (22:00)

• Ajax Amsterdam vs Lazio

• FC Porto vs Midtjylland

• Bodø/Glimt vs Beşiktaş

• Elfsborg vs Qarabağ

• Maccabi Tel-Aviv vs RFS

• Olympique Lyon vs Eintracht Frankfurt

• Rangers vs Tottenham Hotspur

• Real Sociedad vs Dynamo Kyiv

• Slavia Praga vs Anderlecht

