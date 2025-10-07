FCSB a ratat două personalități. Urmează testarea celei de-a treia

Prestațiile slabe din campionat și din cupele europene au confirmat că strategia patronului FCSB a dat greș. Nu se pune problema ca echipa să nu prindă play-offul, însă pentru titlu diferența este mare față de echipele de pe podium și doar o prăbușire a acestora ar face loc și actualei campioane să reintre în cărți după înjumătățirea punctelor. Însă pentru asta FCSB ar trebui să înceapă să joace un alt fotbal.

Nici în cupele europene FCSB nu a impresionat și, până la urmă, s-au lămurit și suporterii, și Gigi Becali că obiectivul de a juca în Liga Campionilor este absolut nerealist. Urmărind meciurile din acest sezon al UCL și prestațiile FCSB din preliminarii și de pe tabloul principal al Europa League este limpede că pentru a fi la „masa bogaților” este nevoie de niște argumente pe care echipa lui Gigi Becali nu le are.

Caruselul schimbărilor a amețit de tot echipa

Văzut cu sacii în căruța tabloului principal al Europa League și garanția câtorva milioane de la UEFA, Gigi Becali a început joaca de-a primul „11” și a schimbărilor pe nervii jucătorilor și ai suporterilor. Jucătorii nu prea au încotro și, cu excepția lui Alibec, acceptă situația. Doar că acest carusel al schimbărilor a bulversat întregul lot și nu i-a ieșit nici în campionat, nici în cupele europene, ambele ținte fiind în acest moment compromise.

„Gigi aleargă după doi iepuri cu doi vânători șchiopi”

Abordarea lui Gigi Becali a îndepărtat mulți suporteri de la stadion. În ultima vreme, prezența pe „Arena Națională” a fost în continuă scădere. „O să ajungem în situația în care mergem la stadion cu Bologna, Feyenoord și Fenerbahce doar să-i vedem pe adversari, că FCSB nu are nimic ce să ne arate. Gigi aleargă după doi iepuri cu doi vânători șchiopi. Fără întăriri cu jucători de valoare nu poți păstra ritmul de anul trecut. Chiar și Real Madrid a investit sume uriașe după ce a câștigat Liga Campionilor. Ce a adus Gigi Becali? Pe Alibec, Thiam și Graovac? Astea-s întăriri? Atunci să te mai miri că pierzi 2-0 acasă cu elvețienii? Ce așteptări să ai atunci cu Bologna, Feyenoord și Fenerbahce”.

Cel mai la îndemână obiectiv: Cupa României

În aceste condiții, în care titlul este departe, FCSB ar trebui să ia în serios Cupa României, competiție pe care a neglijat-o în ultimii ani, ca de altfel și restul echipelor de top din Liga 1. Este limpede că mai sus de Europa League FCSB nu poate emite pretenții, așa că prin Cupa României tot în a doua competiție europeană intercluburi ar ajunge. Măcar așa ar începe și preliminariile cu două săptămâni mai târziu, și ar beneficia de statutul de cap de serie. „Avem două personalități”, spunea Gigi Becali, referindu-se la cele două abordări pe care le-a avut, pentru campionat și Europa. Acum o va dezvolta și pe a treia, pentru Cupa României, pe care FCSB ar trebui să o trateze foarte serios. Altfel, vara viitoare, dacă nu va lua titlul, va juca în preliminariile Conference League, mult sub pretențiile patronului.

Și la Craiova scârțâie ceva

Optimismul oltenilor că anul acesta titlul va ajunge în Bănie a început să se mai calmeze. Fără victorie de pe 14 septembrie, înfrângerea dureroasă din Conference League cu Rakov și mai ales înfrângerea în fața FCSB, duminică seară, pe Arena Națională, scor 0-1, și la Craiova a început să fiarbă cazanul nemulțumirilor. Se observă o nervozitate peste limită, trei cartonașe roșii în trei meciuri consecutive, Bancu cu Dinamo, Screciu cu Rakov și Cicâldău cu FCSB. „Scârțâie ceva acolo, la club. Ce-o fi făcut Baiaram de ce a fost lăsat pe bancă cu FCSB? De ce l-a pedepsit Rădoi? Și-a luat-o și el în cap și se crede buricul pământului? Calcă pe urmele lui Andrei Ivan, care se credea și el mare vedetă? Meciul de la București a arătat neputința echipei, iar scuza că s-a jucat la trei zile nu ține. Tare ne e că cineva bagă iar bățul prin gard și agită spiritele. Cineva căruia nu-i place de Mirel Rădoi și de stilul lui de a conduce vestiarul. Care vestiar era controlat de Mihai Rotaru, care avea «spioni» în interior și copii alintați ca Ivan și Mitriță. Rădoi a rupt acest lanț și, probabil, cuiva nu-i convine. Vedem că și Sorin Cârțu a reînceput criticile la adresa antrenorului, la tactica lui, la selecție și la stilul cu trei apărători”, se plâng suporterii.

Derby-ul pierdut cu FCSB a dezamăgit fanii, mai ales că Universitatea a coborât de pe primul loc, lăsând Rapidul să-și facă poze cu clasamentul. „Le-am băgat în cărți pe Rapid și Dinamo să viseze și ele la titlu”, mai spun suporterii.

Pauza pentru echipa națională nu pică bine

Nici Universitatea, nici FCSB nu sunt prea încântate de pauza generată de cele două meciuri ale echipei naționale, amicalul cu Moldova și oficialul cu Austria și preliminariile Mondialului de anul viitor. Ambele echipe dau mulți internaționali și chiar dacă nu vor prinde toți minute din partea lui Mircea Lucescu, ei vor lipsi de la club exact acum când încercau relansarea sezonului, pentru că jocul lor este în scădere vizibilă.