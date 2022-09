Anunț oficial. Billel Omrani a semnat cu FCSB. Ce număr va purta atacantul

„FCSB anunță sosirea lui Billel Omrani, care a evoluat, până sezonul trecut, pentru CFR Cluj.

Atacantul francez în vârstă de 29 de ani va purta tricoul cu numărul 19 și a efectuat deja primul antrenament sub comanda lui Nicolae Dică.

Clubul nostru îi urează Bun Venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!

Billel Omrani este un atacant născut la 2 iunie 1993, în Forbach, Franța. Acesta a început fotbalul la Olympique Marseille și a mai evoluat, în Franța, pentru AC Arles Avignon. Din septembrie 2016 și până în mai 2022 a evoluat pentru CFR Cluj, alături de care a cucerit 5 titluri de campion și 2 Supercupe ale României. De asemenea, are în palmares și Cupa Ligii Franței, cu Olympique Marseille, 2012”, anunță FCSB pe Facebook.

Billel Omrani: ”Sper să fiu un plus pentru echipă”

”Sunt foarte fericit că am semnat cu FCSB. Acum trebuie să lucrez și să câștigăm meci de meci. Trebuie să câștigăm și în Europa și în campionat și sper să câștigăm titlul anul acesta și să trecem de grupe în Conference League.

Eu sper să fiu un plus pentru echipă. FCSB are un lot foarte bun, foarte buni jucători și sper să câștig titlul. Am câștigat 5 campionate și sper să câștig și cu FCSB.

Nu sunt pregătit 100%, am nevoie de 10 zile să ating potențialul maxim și voi munci mult pentru asta. M-am pregătit și săptămâna trecută cu echipa, cred că am mult de lucru cu preparatorul fizic, eu sunt perseverent și vreau să joc.

Îmi place fotbalul și vreau să arăt la toată lumea că sunt pregătit. Cred că după pauza internațională voi fi pregătit.

Domnul Becali m-a dorit de multă vreme și chiar și eu am vrut să vin de mai mult timp, dar nu s-a întâmplat. Acum sunt aici.

Mereu când am venit aici ca adversar stadionul a fost plin, incredibil, mi-a plăcut dintotdeauna atmosfera. Sper să dau multe goluri și pase de gol și să câștigăm multe meciuri, iar fanii să fie alături de noi”, a declarat Billel Omrani, pentru FCSB TV.

Gigi Becali: Omrani are 7-8 kilograme în plus

Gigi Becali a dezvăluit salariul prin care l-a convins pe atacant să revină în Liga 1, 20.000 de euro, și a spus când va debuta acesta în tricoul roș-albaștrilor. De asemenea, Becali a mai spus și că Omrani nu se află la greutatea optimă, ba chiar are opt kilograme în plus.

”Omrani nu a ajuns întâmplător la noi. El se pliază pe jocul nostru, combină, vine la pase, este un marcator. Să vedem acum, dacă la 29 de ani, se antrenează serios și dacă vrea să joace. I-am zis; ’poți fi cel mai bun din România!’

A fost la mine acasă.

Omrani are 7-8 kilograme în plus. E foarte tehnic și puternic. Va intra, cel mai probabil, peste două săptămâni, după pauza naționalei. Atunci va juca. Sigur, îi trebuie timp pentru a da jos kilogramele în plus, dar cred că atunci va fi la 70% din capacitate și va putea juca”, a spus Becali, la Digi Sport.