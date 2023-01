Mai multe plecări decât veniri

Față de alți ani, campania de transferuri de iarnă din Liga 1 a fost mult mai săracă. Motivul ar fi pauza scurtă, de doar o lună, din care jumătate vacanță. Cu excepția UTA și FC Argeș, care au făcut achiziții de titulari pentru întărirea loturilor în perspectiva ieșirii din zona periculoasă a clasamentului, celelalte echipe au adus jucători-rezervă.

Hagi a făcut curățenie

La Farul s-a tras linie și Hagi a decis că nu mai puțin de șapte jucători nu mai pot face față la Constanța. Cea mai importantă plecare a fost chiar unul dintre „pariurile” lui Hagi, care credea că o să-l readucă la valoarea de altădată pe Gabi Torje, jucător lansat chiar de Hagi, la Timișoara, în 2005. N-a reușit. Torje a fost mai mult o frână în jocul Farului, iar când a avut ocazii, a ratat exagerat de mult. „Regele” aștepta mai mult de cele trei goluri și trei pase de gol în cele 16 meciuri în care a jucat. Mai mult, Torje a prins doar două meciuri în care a jucat 90 de minute. Un alt motiv a fost și faptul că a rămas cu câteva kilograme în plus, fapt care l-a nemulțumit pe Hagi.

Împreună cu Torje au mai plecat Mboko, Robert Moldoveanu, Robert Ion, Romario Benzar, Corinus și Mustacă. În locul lor au fost aduși doar trei jucători, lituanianul Baravykas pe postul lui Benzar, de la U Cluj, atacantul brazilian Criciuma de la Botoșani și Nicolas Popescu de la Voluntari, pe care Hagi l-ar vrea înlocuitor al lui Torje.

CFR, nimic spectaculos

Dan Petrescu va aborda barajul cu Lazio pentru optimile Conference League și a doua parte a sezonului din Liga 1 tot cu lotul de bază cu care a jucat în toamnă în campionat și în Europa.

Aflați pe minus cu finanțele clubului, clujenii lui Dan Petrescu nu au mai băgat mâna în buzunare pentru achiziții cum făceau în alți ani. Doar două veniri, atacantul croat Manglica, din Cipru, și fundașul central Țâru, din Polonia, însă aceștia vor fi doar soluții de rezervă pentru „Bursuc”.

FCSB - opt plecări, zero veniri

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt. A strâns șurubul și nu a făcut nicio achiziție în această iarnă, nu neapărat că ar fi mulțumit cu lotul rămas. El a declarat că nu vrea să mai cheltuiască pe transferuri după ce a dat în toamnă peste 3 milioane de euro pe Compagno și David Miculescu. A renunțat însă la opt jucători pe care nu cu mult timp în urmă paria că-i va vinde pe zeci de milioane de euro, cum era cazul cu Ianis Stoica, Dumiter sau Musi, despre acesta din urmă Mihai Stoica spunea că e un viitor Platini.

O situație specială o au însă Radu Boboc, Bogdan Rusu și Marco Dulca. Aceștia au fost luați de FCSB după începerea sezonului și au apucat să joace și la fostele echipe, Farul, CS Mioveni și Chindia Târgoviște. Puși pe liber, aceștia nu mai pot evolua decât la echipele de la care au venit, fiind interzis de regulamentul FRF ca un fotbalist să evolueze la mai mult de două echipe într-un sezon competițional. Astfel că singura soluție pentru cei trei să mai joace până vară este să fie acceptați de fostele lor cluburi, în caz contrar vor fi nevoiți să se antreneze șase luni prin parcuri. Dacă Marco Dulca a declarat că, în principiu, și-ar fi aranjat revenirea la Târgoviște, acesta a pierdut însă pregătirea de iarnă sub comanda lui Toni Petrea și nu va fi titular. Și Bogdan Rusu pare să semneze echipa din Mioveni, iar acesta ar putea fi chiar om de bază la ultima clasată în efortul de a evita retrogradarea. În ceea ce-l privește pe Radu Boboc, acesta este în situația cea mai nefericită. O revenire a lui sub comanda lui Hagi este puțin probabilă, mai ales că Farul are deja oameni pe postul de fundaș dreapta, Mladen și nou-venitul Baravykas. Astfel că fostul căpitan al naționalei U21 va fi nevoit să stea fără club până în vară, când se redeschide perioada de transferuri.

Mutu e mulțumit de lot

Rapid trage la titlu cu același lot cu care a încheiat sezonul de toamnă. Singura plecare este cea a lui Alexandru Mățan, căruia i-a expirat împrumutul de la Columbus Crew, din campionatul SUA. Însă Mățan, adus ca un înlocuitor pentru Rareș Ilie, nu a jucat aproape deloc la Rapid, atacantul prinzând doar șase meciuri în Liga 1, la începutul sezonului, în care a prins cel mult 45 de minute pe meci, fără să înscrie și fără să dea pasă de gol. „Până în vară rămânem cu același lot. Antrenorul este mulțumit de lot și nu a dorit neapărat întăriri. Vom vedea la vară ce transferuri vom face, dacă vom juca în cupele europene, dacă vom lua titlul. Vedem atunci”, a declarat Daniel Nicolae, președintele rapidului.

CSU Craiova, doar Neagoe și Ișfan

Singurele mișcări la echipa lui Rotaru din această iarnă au fost doar numirea ca antrenor principal a lui Eugen Neagoe, „furat” de la U Cluj, și aducerea lui Ișfan de la FC Argeș, „furat” de sub nasul lui Gigi Becali, care-l dorea și el la FCSB pentru 500.000 de euro. Mihai Rotaru a oferit însă 750.000 de euro plus 20% dintr-un viitor transfer al mijlocașului.

Scandal cu antrenorii fără licență

Situația bănci tehnice de la FCSB a stârnit un nou scandal în legătură cu antrenorii fără licență din Liga 1. Mihai Pintilii este antrenorul de facto, însă el nu are nicio patalama ca să poată profesa. Șeful comisiei de licențiere a antrenorilor, Lucian Burchel, a explicat situația: „Pașii sunt următorii. Primul pas este obținerea carnetului de antrenor, în urma unor cursuri de 3 ani. Pasul doi este obținerea Licenței A+B, în urma unui curs de aproape doi ani. Abia după absolvirea lui se poate înscrie la Licența Pro. După ce a fost admis durează un an de cursuri și examenul de licență. Ei bine, Mihai Pintilii nu are nici măcar carnetul de antrenor, deci nici măcar primul pas. Celelalte cazuri de antrenori care au pregătit echipe în Liga 1, ca Mihai Iosif, Marius Croitoru, sau Ilie Poenaru, aveau doi pași, cel puțin Licența B sau A, de aceea s-au permis derogări pentru o perioadă determinată de timp. Domnul Pintilii nu are nimic din toate acestea. Mai mult, faptul că în cantonamentul din Turcia nu figurează nici un antrenor licențiat cu echipa, că antrenorul din acte, domnul Leo Strizu, a fost lăsat acasă... asta este o situație anormală, care trebuie să înceteze.

Privit ca o mare speranță la FCSB, Ianis Stoica, atacant, 20 de ani, nu a mai dat randament în ultimul an, a jucat tot mai puțin și, trecut pe linie moartă de Gigi Becali, a trebuit să-și găsească o altă echipă. Cu trecerea la U Cluj, fiul fostului fotbalist Pompiliu Stoica speră să revină la forma pe care a avut-o când era internațional de tineret.