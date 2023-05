Premieră în Cupa României: Prima finală 100% ardelenească

Ediția 85 a Cupei României nu înseamnă doar un nou format, un nou partener și prima finală jucată la Sibiu, e și ultimul act în care se luptă două echipe din Ardeal, întâia oară în istorie, scrie frf.ro.

Astfel, U Cluj și Sepsi scriu istorie nu doar pentru propriul palmares, din această perspectivă, ci reafirmă performanța fotbalistică a unei regiuni care a constituit dintotdeauna o pepineră de talente și un motor al pasiunii pentru sportul numărul 1 al României, susțin reprezentanții federației.

Conform acestora, din cele 84 de finale jucate până acum, în doar 13 nu au fost reprezentante ale Munteniei, cu precădere echipe din Capitală.

„Exceptând meciurile cu trofeul pe masă unde au fost reprezentante ale Munteniei, în categoria aceasta intrând și cele două finale pe care Farul și Viitorul le-au disputat pentru Dobrogea în compania unor formații muntene, am avut numai dueluri pe axa Ardeal-Banat-Crișana-Oltenia-Moldova-Maramureș. Fără Ardeal vs Ardeal”, arată site-ul FRF.

Finalele Ardeal vs Banat au fost cele mai dese, s-a întâmplat asta de trei ori, începând cu prima finală, 1934, prin cea din 1974 și încheind cu 2009. Oltenii au înfruntat de două ori moldovenii (1973 și 1991), de două ori bănățenii (1981 și 1983) și de două ori ardelenii (1994 și 2018). În rest, câte o finală Crișana vs Banat (1938), Ardeal vs Crișana (1956), Ardeal vs Moldova (2010) și Oltenia vs Maramureș (1978). În 2018, FC Hermannstadt – Universitatea Craiova (0-2) a fost ultima finală, cronologic, în care cel puțin una dintre echipe nu provenea din Muntenia.

Finala din acest an a Cupei României, Sepsi OSK Sf. Gheorghe – FC Universitatea Cluj, este programată miercuri, de la ora 20.30, pe stadionul Municipal din Sibiu.

Pentru acest joc, Comisia Centrală a Arbitrilor a delegat următoarea brigadă: Cătălin Popa la centru, ajutat de asistenții Daniel Mitruți și Bogdan Gheorghe plus al patrulea oficial, Iulian Dima. În camera VAR se vor afla Istvan Kovacs și Andrei Chivulete.

(sursa: Mediafax)