Dinamo dezleagă „câinii” războiului, în Liga 1

Hepta Dinamo Dinamo

Lovită până în urmă cu câteva zile de o criză de efectiv, provocată de interdicția impusă la transferuri, echipa de fotbal Dinamo București i-a prezentat oficial, astăzi, pe cei patru jucători transferați de „câini” în ultima săptămână: fundașii Răzvan Popa și Constantin Nica și mijlocașii Gabi Torje și Cosmin Matei.

Administratorul special al clubului, Iuliu Muresan, a anunțat și alte transferuri spectaculoase, care vor fi încheiate în următoarele zile - portarul bulgar Plamen Iliev și atacantul Mirko Ivanovski, din Macedonia de Nord. Potrivit gsp.ro, cel de-al șaptelea transfer va fi Cătălin Carp, fost jucător la CFR Cluj, FCSB și Viitorul. Internaționalul cu 36 de selecții în tricoul Moldovei a mai evoluat în Rusia, la Ufa și Tambov.

„Am făcut calculele și am zis că avem nevoie de șapte – opt jucători pentru a întări lotul, a avea dubluri pe posturi. Am reușit să deblocăm transferurile și să trecem la treabă. N-am mai vrut să aduc mulți jucători străini, ca înainte. Am vrut să aduc jucători români, pe care trecutul îi leagă de Dinamo”, a spus Mureșan, în timpul conferinței de presă, organizată de clubul bucureștean.

Până în urmă cu câteva zile, Dinamo nu a avut voie să transfere, fiind obligată să se bazeze pe jucători foarte tineri și lipsiți de experiență, formați la clubul din Ștefan cel Mare. Rezultatul s-a văzut imediat, „câinii” ateriizând în subsolul clasamentului, după o serie de meciuri în care, pe lângă entuziasm, au demonstrat o mare naivitate.