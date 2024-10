Duminică, primul „Derby de România” al sezonului: După mulți ani, Dinamo e favorită

„La un moment dat trebuia să răsturnăm situația. Nu mai răbdam ca meci de meci să tot luăm scoruri de maidan de la ei. Acum este limpede cu ochiul liber că stăm mai bine ca ei. E momentul să facem și noi instrucție cu ei”, spun fanii dinamoviști. Într-adevăr, începutul de campionat a arătat un alt Dinamo, mult mai omogen, agresiv și mult mai atent în apărare. Meritul este în primul rând al lui Kopic, antrenorul care a creat o echipă de la zero, în ciuda unor valuri de critici de-a lungul timpului. Merit are și conducerea lui Dinamo, care a avut răbdare și nu a mai schimbat antrenorii. Șefii au rezistat criticilor și sfaturilor venite din toate părțile cum că „la Dinamo trebuie să vină un antrenor dinamovist pursânge, care înțelege clubul și tradiția lui”. Doar că Zeljko Kopic a reușit unde foști tehnicieni cu pedigree de „câini” au eșuat lamentabil, fie că s-au numit Mircea Rednic, Ovidiu Burcă, Cosmin Contra sau Flavius Stoican. El a construit încet și sigur o echipă care de la meci la meci este tot mai omogenă. Dinamo este pe loc de play-off, a marcat 21 de goluri și are doar două înfrângeri, un parcurs pe care „câinii” nu l-au mai avut de 14 ani, iar ultima victorie a „câinilor” în fața FCSB datează din 2020, sezon în care Dinamo a scăpat de retrogradare după decizia FRF de a mări numărul de echipe în Liga 1 pe fondul pandemiei.

„Cu Dinamo bag cel mai bun «11»”

De partea cealaltă, FCSB a început ezitant sezonul. Acordând prioritate calificării în faza principală a cupelor europene, Gigi Becali a dat o importanță mai mică competiției interne. Dar și în aceste condiții, echipa este în preajma play-off-ului. „Mi-am făcut calculele și pentru Europa League și pentru campionat. Cu victoria de la PAOK Salonic ne calificăm din grupă dacă învingem tot acasă. Nu mă mai interesează deplasările. Pentru calificare aveam nevoie de o victorie în deplasare. Gata, nu mă mai interesează meciurile din deplasare în Europa League. Acum doar meciurile de acasă mă mai interesează și cu ocazia asta o să fac pe plac și suporterilor care au cumpărat zeci de mii de bilete. Așa că în Scoția voi băga rezervele că mă interesează mai mult meciurile cu Dinamo și Rapid decât cu Rangers. Avem o victorie în deplasare, gata, la revedere griji. Batem tot acasă, chiar și pe Manchester, și jucăm în primăvară în Europa League”, a spus patronul FCSB.

Totuși, sunt câteva probleme pentru cel mai bun „11” cu Dinamo. Câțiva jucători de bază sunt accidentați. Ngezana s-a accidentat acum o lună la naționala Africii de Sud și nu a fost recuperat, Lixandru este grav accidentat și va lipsi tot sezonul, Șut a acuzat și el probleme. Astfel, cel mai bun „11” va fi alcătuit cu Chiricheș, Edjouma și Allhasan, jucători mai degrabă nesiguri în ochii patronului. Dinamo, în schimb, poate alinia cei mai în formă jucători, în frunte cu Politic, Cîrjan și Gnahore.

Stadion plin

În calitate de echipă gazdă, Dinamo va face și o bună rețetă financiară. În condițiile în care au cedat fanilor FCSB o peluză întreagă, au vândut în primele zile peste 40.000 de bilete pentru restul stadionului. „Cu susținerea publicului suntem în sfârșit favoriți. Suntem în momentul ăsta mai buni, mai omogeni, jucăm în aceeași formulă de mult timp. Tragem la victorie”, spune și Dennis Politic, noul star de la Dinamo.

Un alt avantaj pentru Dinamo este și programul încărcat al rivalilor, care au și meciurile din Europa League și adăugând și Cupa României, FCSB are meciuri din trei în trei zile: cu Dinamo, Glasgow Rangers, Rapid, din nou cu Dinamo în Cupă, Universitatea Craiova, Midtjylland și U Cluj în doar 3 săptămâni.

Dinamo mizează pe Politic și Cîrjan, FCSB, pe Bîrligea și Tavi Popescu

În derby-ul de duminică cele două rivale speră ca vedetele vor face diferența. La Dinamo se așteaptă ca Politic și Cîrjan să fie decisivi, mai ales că au arătat că sunt în creștere de formă, de asemenea vor reveni Boateng și Abdallah, în timp ce la FCSB toate speranțele se leagă de Bîrligea, care se pare că s-a acomodat cu echipa, Olaru și Octavian Popescu, care a jucat bine la naționala U21.

„Ne pregătim pentru ieșirea din insolvență”

„Câinii” mai au un obiectiv în acest final de 2024: ieșirea din insolvență. „Mai așteptăm doar decizia justiției. Noi ne-am făcut temele, proiectul înaintat este sustenabil. Deși nu vrem să grăbim lucrurile, dorim ca peste doi ani să putem ataca cupele europene, apoi și titlul. Asta este și dorința noastră, și a suporterilor. Echipa este tot mai unită și mai dornică de performanță, însă nu cred că este bine să sărim peste niște etape. Financiar stăm bine, salariile sunt la zi”, a spus președintele clubului, Andrei Nicolescu.

Rednic a câștigat procesul

După trei ani, Mircea Rednic a câștigat procesul cu clubul Dinamo și are de încasat 32.000 de euro, salariile restante. „Nu e vorba de bani, e vorba de respect. M-a deranjat că n-au avut nici curajul să mă cheme să discutăm. Au trimis o notificare pe WhatsApp… Așa se procedează? Îmi trimiți notificare ca ultimului angajat. E vorba de orgoliu. M-a deranjat foarte tare cum au procedat cu mine”, a comentat Mircea Rednic.

Dacă suma datorată lui Rednic nu este mare, în club există teama ca după ieșirea din insolvență să mai apară și alte cereri în instanță sau la FIFA și UEFA. „Nu știe nimeni ce schelete au mai lăsat țeparii ăia spanioli prin dulap. Eu am mai avertizat că momentul în care vor fi bani și clubul va fi solvabil este posibil să mai apară foști jucători din acea perioadă de tristă amintire, care până acum au tăcut, pentru că nu aveau ce lua de la Dinamo. Nici praf pe tobă nu era. Însă când Dinamo va fi o vacă de mult e posibil să mai apară unii cu gălețile pregătite. Eu nu știu dacă noii conducători au încheiat toate socotelile cu «armada» adusă de spaniolii lui Cortacero. Cu unii a fost acord verbal, alții au semnat hârtii. Însă nimeni nu știe cum stau cu adevărat lucrurile”, a avertizat Cornel Dinu.

