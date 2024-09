Un început de sezon plin de provocări și surprize în Liga 1

În general, campionatul a fost marcat de un echilibru între echipe, cu puține puncte distanță între primele clasate și restul plutonului, ceea ce sugerează că lupta pentru play-off va fi una extrem de strânsă în următoarele etape.

FCSB, cu ochii pe Europa League

FCSB, considerată una dintre favorite, a înregistrat o serie de rezultate oscilante. Doar două victorii chinuite, patru egaluri norocoase și trei înfrângeri fără drept de apel arată un bilanț extrem de slab. Cu ochii pe cupele europene, au folosit campionatul intern pentru a testa o echipă cu care să facă față în Europa. N-a reușit nici Elias Charalambous, n-a reușit nici patronul Gigi Becali. Nou-veniții Ștefănescu, Bîrligea, Daniel Popa, Baeten și Florin Tănase sunt departe de așteptări. Jocul incoerent, fără nicio idee tactică, așteaptă doar sclipirile lui Olaru. În rest, totul este haotic. Mâine debutează în Europa League și Gigi Becali așteaptă doar ca FCSB să păstreze tradiția ultimilor ani, o mai bună mobilizare când e vorba de cupe europene. Primul meci din seria celor 8 din faza marii grupe din Europa League cu campioana Letoniei Riga Futbola Skola ar trebui să fie la îndemâna FCSB, mai ales că se va juca pe Arena Națională, pe un gazon impecabil, proaspăt montat. „Bine că nu mai jucăm în Ghencea. Acolo terenul este neîngrijit de luni de zile. Este absolut impracticabil”, a declarat Darius Olaru.

Suporterii sunt curioși vizavi de formula pe care o va folosi Gigi Becali mâine, cu letonii. Va miza pe jucătorii noi, ca Ștefănescu și Bîrligea, sau va merge pe mâna jucătorilor care au prins mai multe meciuri împreună, ca Miculescu, Băluță sau Octavian Popescu? Mai nou, Gigi Becali caută și un portar pentru înlocuirea lui Târnovanu. După egalul 1-1 cu Petrolul, Gigi Becali și-a exprimat nemulțumirea față de prestația echipei, considerând acest rezultat ca fiind sub așteptări pentru o echipă de top și, deși i-a găsit circumstanțe lui Târnovanu, el a pus ochii pe Zima, portarul Petrolului. „Târnovanu a început să greșească tot mai mult. A prins o frică să mai iasă la centrări. Nu mai are curaj. Am ajuns să ne fie frică de letoni? Păi atunci ce mai căutăm în cupele europene?”, a mai declarat patronul.

Meciul FCSB - Riga FS este programat mâine pe Arena Națională de la ora 22.00 și sunt așteptați peste 30.000 de spectatori. Un semnal pe care FCSB trebuie să-l ia în serios este că RFS a înscris în toate meciurile din preliminariile Europa League.

Dinamo ține cu dinții de podium

În ciuda tuturor pronosticurilor dinaintea sezonului, Dinamo se menține printre locurile de sus ale Superligii. Kopic face ce face și își organizează foarte bine echipa, chiar dacă a avut nenumărate absențe. Mai nou, Dinamo are chiar și un lider în teren, pe Cârjan, 20 de ani, care începe să arate că nu a stat degeaba patru ani în loturile de tineret ale lui Arsenal. Din păcate, Dinamo este încă în insolvență și nu va putea fi licențiată anul viitor pentru cupele europene. „Mai avem un an să ne mai rodăm, să facem o echipă omogenă, apoi vom ținti mai sus. Este limpede pentru toți că suntem pe drumul cel bun. Mă bucur că am ajuns la Dinamo”, a spus Cătălin Cârjan.

CFR Cluj încă se caută

Ieșirea neașteptată din cupele europene a tulburat apele la CFR. Clubul are încă datorii de peste 25 de milioane de euro, pe care spera să le mai acopere din Conference League. Astfel, șefii din Gruia au fost nevoiți să scadă cheltuielile. Au vândut jucători cu salarii mari, însă nu au reușit să-și găsească constanța în primele etape. Lui Dan Petrescu parcă i-a dispărut vraja din anii trecuți, iar CFR-ul a început să scârțâie exact în punctul forte al echipei: apărarea. A încasat nu mai puțin 11 goluri și a pierdut chiar pe teren propriu cu U Cluj și Univ. Craiova. Dacă adăugăm și înfrângerea 0-3 din Cipru, este limpede că sunt probleme mari în defensivă la care „Bursucul” nu găsește soluții. Un aspect pozitiv este acomodarea rapidă a lui Louis Munteanu cu echipa. În cele 6 meciuri la CFR, atacantul adus de la Fiorentina cu 2,3 milioane de euro are deja 4 goluri și un asist.

Rednic întinde nervii fanilor UTA

Ultimele rezultate ale arădenilor au încins nervii suporterilor, nemulțumiți de politica de transferuri. „Vindem prea mult și prea repede jucătorii tineri. I-am dat în ultimii ani prea ușor pe Man, Miculescu, Rareș Pop, Vulturar... Și aducem jucători fără valoare. Ne-am săturat să fim furnizori de jucători pentru echipele din București”, se plâng suporterii lui UTA, arătând spre Rednic, pe care-l acuză că toate transferurile se fac cu intermedierea fiicei lui. „Deocamdată nu ne putem lupta cu echipele mari ale campionatului nostru. Nu avem bugetul lor, nu ne putem permite jucători scumpi. Aducem jucătorii pe care ni-i permitem. Avem doar suporteri și stadion. Ajutor nu primim însă de la nimeni. Așa că trebuie să ne descurcăm cu ce avem”, a fost răspunsul lui Rednic.

„E mâna lui Șumudică”

Rapid arată altfel de la venirea lui Șumudică și echipa urcă ușor-ușor spre locurile de play-off. „Nu pot să spun că am venit la Rapid și peste noapte i-a învățat fotbal. Nu sunt meritele mele, sunt ale jucătorilor. Eu am avut doar câteva discuții individuale cu jucătorii, poate că asta i-a ajutat din punct de vedere psihic, al moralului. Poate asta i-a mobilizat mai tare”, a spus Șumudică. De la venirea lui în Giulești, Rapid are două victorii, un egal și o înfrângere, la liderul U Cluj, însă, pe ansamblu, echipa arată o creștere de formă și exprimare pe teren.