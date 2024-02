Edi Iordănescu duce Liga 1 în Germania

Griji multe pe capul lui Edward Iordănescu. Selecționerul ar avea nevoie de mai multe perechi de ochi pentru a-i studia pe toți selecționabilii pentru lotul naționalei pentru Campionatul European. Dincolo de optimismul multor jucători, federali sau suporteri, cum că nu ne vom face de râs la Euro, că vom ieși din cupă, că sperăm la sferturile de finală, realitatea este că timpul este foarte scurt și mulți titulari de drept în campania de calificare nu mai sunt la același nivel de anul trecut. Sunt jucători care nu prea evoluează la cluburile din străinătate, și, dacă își respectă principiul „cine nu joacă la club nu va fi selecționat”, Edi Iordănescu trebuie să se reorienteze spre jucătorii din campionatul intern.

Mai puțini „stranieri” ca altădată

Nu avem cum să comparăm generația actuală cu cea din anii ’90 sau începutul anilor 2000, când jucătorii noștri evoluau la mari echipe din Europa, erau titulari și aveau succes. Acum trebuie să ne mulțumim doar cu câțiva jucători care evoluează mulțumitor prin Serie B, la echipe modeste din Spania și Italia sau din zona Arabiei. Doar câteva nume pot fi trecute la capitolul „sigur”, doar Nicolae Stanciu, Dennis Man, Alexandru Cicâldău, Olimpiu Moruțan și Valentin Mihăilă sunt cei care arată constanță la club. Însă Man și Moruțan, de exemplu, joacă pe același post și nu pot fi amândoi pe teren, iar Mihăilă va trebui să împartă locul cu Florinel Coman.

Variantele din Liga 1

Restartul campionatului poate oferi soluții pentru națională. În ciuda importului de nu mai puțin de 70 de jucători străini, competiția internă a evidențiat câteva nume noi, care pot fi luate în calcul. De asemenea, suntt jucători care au confirmat forma bună din toamnă. La FCSB, de exemplu, arată o formă foarte bună pentru campionatul României Coman, Olaru, Șut, Lixandru și Băluță, pe lângă portarul Târnovanu.

A revenit Petrila

De la Rapid sunt, de asemenea, câțiva selecționabili, chiar dacă s-au achiziționat mulți jucători străini. Totuși, pot fi luați în calcul, pe lângă portarul Aioani, Onea, Albu și Borza. Îmbucurătoare este revenirea lui Petrila după accidentare. A intrat 15 minute în meciul Rapidului cu Oțelul și a făcut-o bine. Și la Farul Constanța merită urmăriți câțiva jucători, chiar dacă și Hagi are mulți străini. Louis Munteanu, Mihai Popescu, Dina Grameni și, de ce nu?, Constantin Budescu sunt „pe val” și pot fi, la rândul lor, soluții. Budescu, în ciuda vârstei, îl poate înlocui, la nevoie, pe Stanciu în rol de coordonator.

Vor fi iertați Mitriță și Ivan?

Universitatea Craiova îl are titular la națională, în ciuda obișnuitelor lui gafe, doar pe Bancu. În rest, a mai prins minute la națională Screciu. Este de văzut dacă Iordănescu jr va trece peste cearta pe care a avut-o cu Mitriță și Ivan, scoși din lotul naționalei pentru „indisciplină și indiferență”, după cum s-a exprimat selecționerul. În acest moment, Andrei Ivan este scos din calcule, pierzându-și și postul de titular la club. Însă Mitriță arată meci de meci o formă bună, este jucătorul-cheie al Craiovei. Pentru națională trebuie mai mult. Să arate disciplină și să-l convingă pe Edi că și-a învățat lecția. La forma sportivă pe care a arătat-o în acest început de an, Mitriță n-ar trebui să lipsească de la lot. Ar fi o soluție în banda stângă sau în poziția de inter stânga și ar putea juca și cu Florinel Coman, și cu Mihăilă. De asemenea, Bancu a evoluat mai mereu bine la națională, fie că juca în Statele Unite sau în zona arabă.

Ar fi și rândul lui Ștefănescu

Sepsi propune câțiva jucători care au arătat și o formă bună, și multă seriozitate. Primul pe listă este Ștefănescu, cel mai bun jucător al covăsnenilor, el a mai fost convocat, însă a jucat doar 55 de minute contra Muntenegru, în urmă cu doi ani. Tot la Sepsi mai sunt interesanți Denis Ciobotariu, fundaș central care poate evolua și lateral, Ion Gheorghe și Nicolae Păun. De asemenea, portarul Niczuly poate fi o variantă de rezervă.

Și celelalte echipe pot „livra” la lot. La UTA, de exemplu, internaționalul U21 Rareș Pop. La Sibiu este Daniel Paraschiv, care are o selecționare, un meci și un gol la Națională. Chiar și Dinamo, deși este pe ultimul loc în Liga 1, are un jucător interesant, Denis Politic. Din păcate, el are ghinionul de a juca la o echipă aflată în degringoladă. Însă se vede că este valoros, crescut fiind de Manchester United și Bolton.

Așteptăm revenirile

Din păcate, mulți dintre „stranierii” care au dus greul calificării nu mai sunt în prim plan la echipele de club. Ianis Hagi, de exemplu, s-a mutat din Scoția, până la vară, în Spania, la Alaves, echipă modestă față de nivelul campionatului ce se chinuie să supraviețuiască în La Liga. Intenția lui a fost să joace mai mult decât la Rangers, doar că nu s-a adaptat deloc în Spania și nu a prins decât câteva minute pe finaluri de meci. Grav este că nu a ieșit niciodată în evidență și, mai mult, a fost foarte criticat atât de presă, cât și de public.

Răzvan Marin, om de bază în angrenajul lui Edi Iordănescu, trece și el prin momente dificile la Empoli. Nu a mai jucat un meci întreg la echipa de club din septembrie anul trecut. Marius Marin, un alt om de bază, joacă constant la Pisa, în Serie B, însă echipa se zbate în mediocritatea eșalonului secund italian. La nivelul portarilor, selecționerul nu-i ia în calcul pe Horațiu Moldovan și pe Ionuț Radu. Primul are șanse minime să joace la Atletico Madrid în fața titularului Oblak, în timp ce Radu a ajuns al treilea portar la Bournemouth. A încercat să-și găsească echipă în această iarnă, însă nu s-a concretizat nimic.

