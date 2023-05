Mesajul fanilor Rapidului pentru Hagi: „Ai frăgezit FCSB-ul, acum e rândul nostru să-i zdrobim! Felicitări pentru titlu!”

În Giulești cu un ochi se plânge și cu un ochi se râde. Ratarea participării în cupele europene, chiar dacă nu a fost niciun moment un obiectiv stabilit de conducerea clubului, a lăsat totuși un gust amar suporterilor. „Am fost aproape de cupele europene. Trebuia să batem Craiova și pe Sepsi și eram chiar pe locul 3. Europa scria pe noi”, spun aceștia. Totuși, dincolo de dezamăgirea că au fost atât de aproape de Europa, suporterii au și o mare satisfacție: faptul că FCSB nu a ieșit campioană fix în anul în care Rapid împlinește 100 de ani. „Ar fi fost o mare dramă uriașă ca ei să ia titlul și să primească trofeul chiar la meciul cu noi, din ultima etapă. De aceea mulțumim Farului! Nu ne-am supărat pe Hagi pentru acel 7-2 de la Constanța. 3-2-ul lor cu FCSB ne-a vindecat rănile. Acum, după ce Farul le-a luat ouăle din omletă, este rândul nostru să le dăm și noi o lecție. Să le dăm scor de maidan”, au mai scris rapidiștii.

Interes mic pentru meci la FCSB

Dacă rapidiștii au simțit miros de sânge și că ar fi momentul prielnic pentru a administra o umilință rivalilor, de partea cealaltă interesul pentru acest ultim meci al campionatului este minim. Gigi Becali se gândește deja la ce achiziții va face pentru sezonul viitor și la lista de jucători pe care-i va pune pe liber. Întrebat ce echipă va folosi în meciul cu Rapid, patronul FCSB a răspuns nu-l interesează acest meci. „Să bage în teren pe cine vor ei. Nici nu mă uit la meci. N-am ce să mai văd. Am văzut destule anul ăsta. Nu mă interesează nici cine o să joace, nici rezultatul. Să nu mai ziceți că eu le fac pe toate. Uite că acum n-o să fac nimic. Nici la meci n-o să mă uit”, a spus Gigi Becali.

Nici suporterii din peluza Nord a FCSB-ului nu sunt foarte interesați de acest ultim meci și nu s-au înghesuit să cumpere bilete, așa că este posibil ca fanii Rapidului să domine atmosfera pe Arena Națională.

Mutări de antrenori în Liga 1. Napoli, la a noua plecare de la Craiova

Nici nu s-a terminat sezonul în Liga 1 că deja au început pregătirile pentru anul viitor. Cristiano Bergodi va antrena duminică pentru ultima oară pe Sepsi, acesta urmând să fie înlocuit cu Liviu Ciobotariu de la FC Voluntari, însă este posibil ca italianul să-l înlocuiască chiar el pe „Ciobi”. Și la Botoșani se schimbă banca tehnică și va reveni Marius Croitoru după câteva experiențe nereușite la FCU Craiova și FC Argeș. „Marius se întoarce acasă. El știe că nicăieri nu i-a fost și niciunde nu-i va fi ca la Botoșani. Aici are toată libertatea de care are nevoie. Aici este locul lui și va rămâne cât va dori”, a spus patronul Valeriu Iftime.

Cea mai interesantă este a noua plecare a lui Nicolo Napoli de la FC U Craiova 1948. Patronul echipei a declarat însă că este doar final de contract și că a rămas în relații bune cu Napoli. „Suntem prieteni și a răspuns de fiecare dată când am avut nevoie de el. Și pe viitor, dacă voi avea nevoie de el, va veni și a zecea oară, și a unsprezecea oară... Acum m-am orientat spre un alt antrenor, acesta va fi João Janeiro, e portughez, cunoaște cinci limbi străine. Cred că o să facă treabă bună la Craiova. E un antrenor riguros, foarte școlit. E superpregătit”, a precizat Adrian Mititelu. Însă până la plecare, Napoli va pregăti echipa pentru barajul pentru Conference League, care se va juca mâine, contra FC Voluntari, pe „Ion Oblemenco”.

Meciul FCSB-Rapid este programat sâmbătă, 27 mai, ora 20.30, în timp ce meciurile CFR-Farul și CSU Craiova-Sepsi se vor disputa duminică, 28 mai, de la ora 21.00.

