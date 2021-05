Faci Ce Spune Becali sau Faci Ce Spune Șumi?

Lovitură de teatru! Gigi Becali a anunțat numele noului antrenor care va sta pe banca echipei din Berceni: Marius Șumudică, rămas liber de contract după încheierea socotelilor cu clubul Rizespor din Turcia. Anunțul făcut după meciul pierdut de FCSB cu Universitatea Craiova, din penultima etapă a Ligii 1 a stârnit un val de reacții, care mai de care mai vehemente. De la contestarea ultrașilor FCSB din facțiunea Mustață, la uluiala unor foste legende rapidiste cărora nu le vine să creadă că s-ar putea petrece „o asemenea grozăvie”.

Așa cum ne-a obișnuit în ultimii ani, Gigi Becali, când ratează un obiectiv, face „spectacol” la televiziuni. Acum, după ce a ratat titlul cu două meciuri înaintea finalului sezonului, a introdus pe teren în meciul cu Universitatea Craiova echipa secundă, care evoluează în Liga 3, aceeași care a pierdut barajul cu CS Afumați pentru promovarea în Liga 2, scor 2-4. Culmea este că în disputa cu Universitatea, FCSB 2 a jucat mult mai bine decât cu Afumațiul, ținându-i pe olteni în șah mai bine de 60 de minute, pierzând, în cele din urmă la limită, scor 0-1. Ei bine, a mai urmat un șoc: „Noul antrenor la FCSB va fi Marius Șumudică. Toni Petrea, care are contract cu noi încă două săptămâni, a zis că nu vrea să mai continue la noi. L-am sunat pe Șumi și a acceptat în secunda doi”, declara la miezul nopții Gigi Becali.

„FCSB, o mare vicecampioană”

Sătul să piardă titlul bazându-se și pe „echipe prietene”, precum Academica Clinceni și FC Botoșani, Becali a decis să aducă un antrenor care „mobilizează bărbăția în vestiar. Șumudică poate să-i ducă pe jucători la o voință uriașă ca nimeni altul. Îi aduc câțiva jucători și-l las să-și facă treaba”, a declarat patronul FCSB. Acum rămâne de văzut dacă Șumi va semna în cele din urmă, însă valurile s-au făcut deja.

Dușan Uhrin a salvat pe Dinamo, dar nu vrea în cupele europene

Ultima etapă a play-out-ului a decis și echipele care vor retrograda și cele care vor trage pentru ultimul loc al Europa Conference League. A surprins însă atitudinea lui Dinamo, care a tras la egal în meciul cu Chindia Târgoviște, o echipă lipsită de griji și lider autoritar al play-out-ului. Nici dâmbovițenii nu s-au omorât cu firea, dar nici „câinii” n-au tras la victorie, fapt ce a atras proteste în rândul suporterilor. Replica a venit însă chiar de la antrenorul Dușan Uhrin. „Astăzi puteam marca trei goluri, dar am jucat la siguranță, nu am vrut să riscăm nimic. Nu am vrut să mergem la barajul de menținere, era foarte dificil acolo, cu stresul. Nu cred că suntem pregătiți pentru Conference League. A fost o presiune foarte mare, pentru că a fost dificil. Nu e cel mai dificil moment din carieră, am mai trăit astfel de lupte pentru salvarea de la retrogradare”, a declarat antrenorul ceh.

Viitorul a salvat sezonul în minutul 94

Echipa lui Hagi a trăit periculos ultima etapă. Până la primul fluier, Viitorul era cu spectrul retrogradării, dacă pierdea acasă cu Astra și Voluntari învingea pe UTA. A fost 0-0 pe ambele stadioane până în minutul 94, scoruri la care Astra juca baraj pentru rămânere în Liga 1, Viitorul se salva, iar Dinamo prindea barajul de cupe europene, fie că voia sau nu. Doar că în minutul 94 s-a schimbat dramatic clasamentul: retrogradează direct Astra, Hermannstadt și Voluntari joacă barajul supraviețuirii, iar Viitorul poate visa la cupele europene.

Astra, cupa sau desființarea

Cele două echipe care retrogradează direct, Poli Iași și Astra, vor trece prin mari schimbări din sezonul viitor. Dacă Poli era deja condamnată și nu mai spera nimic de la ultima etapă, retrogradarea Astrei reprezintă o imensă surpriză având în vedere lotul pe care-l are. În condițiile în care patronul Ioan Niculae este în închisoare, viitorul acestei echipe este incert, președintele clubului, Dani Coman, nu și-a ascuns teama că e posibil ca Astra să dispară pur și simplu. Totuși, Astra dispută mâine finala Cupei României cu Universitatea Craiova, o echipă în cădere liberă în ultimele etape, arătând o evidentă lipsă de formă. O victorie a giurgiuvenilor ar fi o premieră pentru fotbalul nostru după 49 de ani, când o echipă românească de ligă secundă participa în cupele europene. S-a mai petrecut în 1972, când Chimia Râmnicu Vâlcea a câștigat Cupa României și a jucat un tur în Cupa Cupelor fiind atunci în Divizia B.

Sezonul 2021-2022, cu meciuri grele: Rapid-FCSB, Rapid-Dinamo și „războiul Craiovelor”

Primele două promovate din Liga 2 sunt deja cunoscute: FC U Craiova și Rapid, care vor lua locul celor de la Astra Giurgiu și Poli Iași. Celelalte două se vor stabili în urma barajelor. Voluntari și Hermannstadt vor juca cu SC Mioveni și una dintre Dunărea Călărași, Csikszereda Miercurea Ciuc sau ASU Poli Timișoara. Însă cele mai interesante meciuri din viitorul sezon al Ligii 1 vor fi cele ale Rapidului de pe noua arenă din Giulești cu FCSB și Dinamo, apoi duelurile celor două Craiove, CS Universitatea Craiova și echipa lui Adrian Mititelu, FC U Craiova 1948. Este de urmărit câți olteni se vor alătura noii promovate în primul eșalon, echipă reînființată după dezafilierea de la FRF și care a luat-o de jos, din Liga 5. „Un sondaj recent arată că 80% dintre olteni vor veni lângă echipa noastră, o echipă neancorată politic și nesusținută de primărie. Noi am demonstrat că o putem lua de jos și prin propriile forțe am promovat până în Liga 1. Iar suporterii respectă asta. Pe noi nu ne-a ajutat nimeni. Mai mult, ani de zile ne-au pus bețe-n roate și piedici. Ne-au scos din oraș, ne-au pus să jucăm departe de Craiova doar ca să nu mai avem contact cu suporterii. Dar noi ne-am văzut de treabă. O să vedeți câți suporteri vor veni la meciurile noastre pe «Oblemenco»”, a declarat Adrian Mititelu jr.

Rapid îl vrea „din nou acasă” pe Deac

Nou promovată, Rapid vrea să se întărească pentru viitorul sezon, principala țintă este Ciprian Deac, de la CFR Cluj, jucător care a mai evoluat în Giulești în 2012-2013, sub comanda lui Răzvan Lucescu. „Te așteptăm acasă, din nou acasă, Cipriane! Ești rapidist de-al nostru!”, au scris fanii rapidiști.

Ultima oră: Marius Șumudică a refuzat oferta de la FCSB. Nicolae Dică este noua variantă pentru postul de antrenor la FCSB