Eternul derby fără goluri: FCSB și Dinamo au remizat 0-0 pe Arena Națională

Un rezultat ''alb'' (0-0) între cele două echipe nu se mai înregistrare de zece ani, din 9 august 2015, când tot FCSB a fost gazdă.



În prima repriză, Adrian Şut (21) a trimis de la 15 metri, dar portarul Devis Epassy a prins în doi timpi. Dinamo a fost periculoasă în min. 34, pe contraatac, când Eddy Gnahore i-a trimis o pasă la Adrian Caragea, dar portarul Ştefan Târnovanu a reuşit să intervină.



În partea secundă, Darius Olaru a şutat de două ori din întoarcere, dar prima dată mingea s-a dus puţin pe lângă poartă (63), iar a doua oară a reţinut Epassy (66).



Dinamo a avut cea mai mare ocazie a meciului, în min. 75, când Gnahore a şutat de la 16 metri, dar mingea a lovit bara. Oaspeţii au mai avut o şansă, prin Maxime Sivis (76), dar şutul său la colţul scurt a fost reţinut de Târnovanu.



Meciul s-a desfăşurat pe o vreme potrivnică, pe o ploaie măruntă şi un vânt rece, în faţa a 28.510 de spectatori.



FCSB şi Dinamo sunt neînvinse de şase etape, în care au fiecare trei victorii şi trei egaluri.



În tur, Dinamo s-a impus cu 4-3.



FC FCSB - Dinamo Bucureşti 0-0, Arena Naţională - Bucureşti

Arbitru: Marian Barbu (Făgăraş); arbitri asistenţi: Mircea Mihail Grigoriu (Bucureşti), Adrian Vornicu (Iaşi); al patrulea oficial: Florin Andrei (Târgu Mureş)

Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa)

Observatori: Octavian Şovre (Satu Mare) - CCA, Eduard Alexandru (Ploieşti) - LPF

Olaru (FCSB) - Ne pare rău că nu am obţinut victoria, luăm acest punct şi mergem mai departe

Căpitanul echipei de fotbal FCSB, Darius Olaru, a declarat, sâmbătă seara, că îi pare rău că formaţia sa nu a câştigat partida cu Dinamo, încheiată la egalitate, 0-0, dar a precizat că se mulţumeşte cu acest punct şi merge mai departe.



"Ştiam că este un meci important, un derby şi ne doream foarte mult victoria. Ne pare rău că nu am reuşit să obţinem victoria, luăm acest punct şi mergem mai departe. Voiam să înscriem, voiam să ne facem jocul, dar a fost un meci mai închis. Ne pare rău că nu am concretizat ocaziile pe care le-am avut. Bine, şi ei ei au avut nişte situaţii bune", a afirmat mijlocaşul la postul DigiSport.



Olaru a presupus că arbitrii acordă cartonaşe galbene pentru proteste jucătorilor FCSB deoarece ştiu că aceştia sunt amendaţi cu 10.000 de euro de conducerea clubului. Avertizat în derby, mijlocaşul a spus în glumă că e dispus să îi acorde arbitrului jumătate din amendă pentru a nu mai primi galben.



"I-am spus arbitrului l-a final că a fost cam sensibil la acea fază (n.r. - când i-a acordat cartonaş galben). Eu în timpul jocului i-am zis doar 'câte faulturi mai face', iar arbitrul mi-a răspuns că am ţipat la el. Pentru asta mi-a dat galben. E normal să fie tensiune, suntem încărcaţi şi noi. Poate de asta arbitrii ne dau galbene pentru proteste, ştiu că suntem amendaţi (n.r. - cu 10.000 de euro de conducerea clubului), au văzut şi ei în presă. Dar, să vedem, poate cu vorbesc cu el, îi dau lui jumătate şi nu mai plătesc amenda data viitoare (n.r. - râde)", a precizat el.



"Noi mai avem trei meciuri în acest an, dacă fanii vor să ne susţină cred eu că merităm. De fiecare ne spun că suntem aceiaşi jucători... atunci dacă anii trecuţi s-au bucurat alături de noi şi acum să fie cu noi la greu. Pentru că noi încercăm să muncim pe teren şi să le facem pe plac. Dar câteodată aşa este, nu ne iese, suntem şi noi oameni. S-au anunţat schimbări la echipă de două luni. O să vedem cine va veni, cine mai rămâne", a menţionat Darius Olaru.

Eddy Gnahore (Dinamo) - Cred că meritam să câştigăm derbyul cu FCSB

Mijlocaşul Eddy Gnahore a afirmat, sâmbătă seara, după derbyul cu FCSB, scor 0-0, în etapa a 19-a a Superligii, că echipa sa, Dinamo, ar fi meritat să câştige, dar s-a arătat mulţumit de punctul obţinut mai ales că a fost câştigat în deplasare.



"Cred că meritam să câştigăm. Este un punct bun obţinut de noi. Suntem un pic dezamăgiţi, cred că puteam fi un pic mai buni. Cu siguranţă a fost un meci de luptă, dar a fost un fotbal bun practicat de noi. Cred că puteam să câştigăm meciul, dar în acelaşi timp la ce ocazii au avut şi ei foarte bine puteam să pierdem meciul. Am reuşit să nu pierdem, acum trebuie să trecem din nou la treabă şi ne concentrăm pe următorul meci. Cred că a contat foarte mult spiritul nostru de luptă, felul în care am luptat. Sunt multe lucruri pozitive pe care le-am arătat în acest meci", a declarat Gnahore la televiziunile deţinătoare de drepturi.

AGERPRES