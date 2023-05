Sepsi, inamicul Nr. 1 la Craiova și Cluj

Situație inedită în Liga 1. Două echipe care au avut ca obiectiv la începutul sezonului titlul de campioană au ajuns să depindă de Sepsi Sf. Gheorghe pentru calificarea în Conference League. Sepsi s-a concentrat pe două obiective în acest sezon, calificarea în play-off și Cupa României, trofeu pe care l-a cucerit și anul trecut. Pe primul l-a realizat, iar pe cel de-al doilea îl poate îndeplini diseară.

Situație inedită: clujenii CFR-ului, suporteri ai rivalilor de la U Cluj

Prezența lui Sepsi în finala Cupei a încurcat planurile echipelor care au obiectiv cupele europene. CFR Cluj, locul 3 în campionat înaintea ultimei etape, dorește ca diseară U Cluj să câștige Cupa României. Cum „Șepcile roșii” nu au licență UEFA pentru participarea în cupele europene, locul 3 din play-off duce direct în preliminariile Conference League și devine eligibil și locul 4, ocupat acum de Universitatea Craiova. În cazul în care Sepsi ia diseară titlul, CFR va juca un baraj cu învingătoarea dintre FC U Craiova 1948 și FC Voluntari, baraj deloc ușor acum, când în Gruia este un haos total, iar echipa este în degringoladă și nu mai joacă nimic. Ar putea fi un sezon total ratat pentru Dan Petrescu deși, la începutul sezonului, era principalul favorit la titlu. Astfel că CFR este la mâna celor de la U Cluj și nici nu vrea să audă de un eventual baraj.

Universitatea Craiova ține tot cu U Cluj

Pe vremuri, Știința Craiova și Universitatea Cluj erau echipe înfrățite, de valori apropiate, ambele fiind echipe studențești. Acum nu mai este același context. Nici valoarea loturilor și nici obiectivele nu mai sunt aceleași. Clujenii au avut ca unic țel salvarea de la retrogradare, lucru deja realizat, în timp ce Universitatea Craiova a visat la titlu și participarea în cupele europene. Cei de la U Cluj s-au trezit însă în fața trofeului Cupei României, situație care a luat prin surprindere, ei nedepunând nici măcar dosarul de licență pentru cupele europene. N-au crezut că pot ajunge atât de sus. Însă un trofeu rămâne un trofeu, iar diseară, acest trofeu va fi pe masă și l-ar putea obține pentru a doua oară în istoria clubului, după mai bine de jumătate de secol, fapt ce i-ar bucura nespus pe suporteri. Mai mult, U Cluj, scăpată deja de grijile retrogradării, să joace fără presiune și, de ce nu, să câștige Cupa și, indirect să-i facă fericiți și pe cei de la CFR, și pe cei de la Craiova.

Până și Mititelu ține cu U Cluj

Haios este că ambele echipe din Bănie își doresc victoria lui U Cluj diseară. Dacă pentru Universitatea ar însemna că locul 4 devine eligibil pentru Europa, pentru Craiova lui Mititelu ar însemna ocazia să se confrunte în meci direct cu echipa lui Rotaru pentru Conference League. „Visez de mult la momentul acesta. Duel între echipele din oraș, decisiv, care pe care, chiar pe stadionul «Ion Oblemenco», pentru a ajunge în Europa. Poate atunci o să vedem exact câți olteni sunt cu noi și câți cu ei. De asta sper ca U Cluj să ia Cupa. Nu m-ar bucura deloc dacă va lua Sepsi Cupa și îi vor elimina ei pe cei de la CSU din barajul pentru Europa. Vrem s-o facem noi!”, a declarat Adrian Mititelu. Însă Mititelu mai are de trecut un hop, barajul cu FC Voluntari, echipă solidă, care visează și ea să joace în cupele europene.

Sepsi poate strica planurile tuturor

Echipa din Sf. Gheorghe s-a trezit în mijlocul unui război al orgoliilor. Toți își fac calcule pe spatele lor de tipul „pe cine întâlnim sau de cine scăpăm dacă ia U Cluj Cupa”. Nu se ia în seamă faptul că Sepsi are o echipă bună, calificată în play-off, finalistă a Cupei României al doilea an la rând, deținătoare a trofeului și mai ales dornică să joace din nou în cupele europene. În participările precedente, Sepsi a lăsat o impresie frumoasă în cupele europene, a învins echipe mai bine cotate și doar faptul are un coeficient care nu i-a asigurat statutul de cap de serie a făcut-o să aibă un parcurs mai lung. De altfel, anul trecut a avut și mult ghinion, fiind eliminată la loviturile de departajare, deși o dominase copios, în ambele meciuri, pe Spartak Trnava.

Alte calcule, alte posibilități

Ar mai exista o situație, perfect realizabilă prin jocul rezultatelor chiar în ultima etapă a play-off-ului. Victoria Universității Craiova în Giulești i-a apropiat pe olteni la doar două puncte de CFR, iar ultima etapă programează meciurile CFR - Farul Constanța și Universitatea Craiova - Sepsi. Al treilea meci, FCSB - Rapid, deși un meci al marilor orgolii, nu mai poate influența nicio ierarhie. Însă la ora partidelor va fi cunoscută câștigătoarea Cupei și se vor ști exact care sunt variantele și dacă locul 4 este sau nu eligibil pentru Conference League. Pe de altă parte, Farul, care este deja campioană, își va respecta blazonul și va trage la victorie în Gruia. Nici Sepsi nu va merge pe „Ion Oblemenco” să se predea, așa că ultima etapă poate ordinea de pe locurile 3 și 4.