Cine sunt eurotricolorii care ne vor reprezenta la Campionatul European de Fotbal. Iată lista lui Iordanescu

„În acest videoclip emoționant, fotbalul și arta și-au dat mâna, creând un pod între două lumi aparent diferite.”, scrie Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.

Cele 26 de picturi realizate de elevi vor fi scoase la licitație împreună cu tricoul de joc al tricolorilor de la meciul cu Ucraina, primul de la EURO 2024.

Toate fondurile strânse vor fi donate Liceului de Arte Plastice “Nicolae Tonitza”, sprijinind astfel tinerele talente artistice.

Mai mult decât atât, aceste picturi îi vor aștepta pe tricolori în camera lor de hotel la sosirea în Würzburg, oferindu-le o sursă de inspirație și susținere.

FRF adresează mulțumiri deosebite „echipei naționale” de la Liceul de Arte Plastice “Nicolae Tonitza”, mai exact cadrelor didactice și elevilor:

Director Prof. Tania Andrei

Prof. Emilia Kiss

Prof. Emilia Cernăianu

Prof. Oana May Isar

Mânzu Andra – clasa a X-a B

Mitrofan Gabriela – clasa a XI-a C

Niță Ana Raluca – clasa a X-a D

Ciucu Ana-Ilinca – clasa a XII-a C

Apostu-Pojoni Thomas – clasa a X-a A

Albeșteanu Alexandru – clasa a IX-a A

Martinov Ingrid – clasa a IX-a A

Cotruță Sofia – clasa a IX-a A

Burlă Clara – clasa a IX-a A

Lotul convocat pentru Euro 2024

Portari

Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 21/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0));

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 17/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 7/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 17/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 20/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 27/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 35/2);

Mijlocași

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 17/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 18/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 37/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 55/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 70/14), Adrian ȘUT (FCSB, 2/0), Darius OLARU (FCSB, 18/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 24/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 21/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 35/5), Florinel COMAN (FCSB, 15/1);

Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 11/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 42/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 2/0).

(sursa: Mediafax)