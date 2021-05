Marius Șumudică a anunțat că refuză postul de antrenor la FCSB

Hepta

Gigi Becali, patronul echipei de fotbal FCSB, a anunțat miercuri seara că a ajuns la o înțelegere cu Marius Șumudică pentru a prelua postul de antrenor al echipei sale. În cursul zilei de joi, Marius Șumudică a declinat oferta.

Miercuri seara, Becali a declarat s-a înțeles în proporție de 99,9% cu Marius Șumudică, cu care urma să parafeze contractul în cursul zilei de joi.

În replică, Marius Șumudică a spus joi, la Digi Sport, că în cele din urmă nu a acceptat oferta și nu s-a înțeles cu George Becali în privința mai multor aspecte și mai ales "sufletește" nu a putut să se implice.



"Sunt liniștit, am decis să nu fac acest pas. Sunt un antrenor liber în continuare și episodul FCSB pentru mine a luat sfârșit, deci nu există nicio variantă ca eu să antrenez această echipă.

Am avut o discuție bărbătească în care ne-am spus ce aveam de spus și într-un final, din cauza unor neconcordanțe, legate și de staff și alte probleme, am decis să nu colaborăm și e cel mai bine atât pentru el, cât și pentru mine. ” a declarat Marius Șumudică.

„Profesional, mi-aș fi dorit să lucrez și să fac performanță la un club care îți oferă condiții, dar sufletește n-am putut să fac pasul", a mai spus Marius Șumudică, la Digi Sport.

Sursa: Mediafax