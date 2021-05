Marius Șumudică este noul antrenor al lui FCSB

George Becali, patronul echipei de fotbal FCSB, a anunțat miercuri seara că noul antrenor al echipei bucureștene este Marius Șumudică.

„Toni Petrea nu a mai vrut să stea, ieri (marți, n.r.), i-am dat timp să se răzgândească. Azi mi-a spus că nu se răzgândește. Am luat legătura cu Șumudică, am rezolvat, am bătut palma, deci Șumudică va fi antrenor, începând de peste 2 săptămâni, când va începe pregătirea.”, a spus patronul FCSB la Digi Sport, în pauza meciului dintre echipa sa și Universitatea Craiova.