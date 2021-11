Moștenirea lui Rădoi la națională: îl leagă de glie pe Enes Sali

Selecționerul încă al României vrea să rămână în istoria naționalei chiar la încheierea mandatului. Cartea pe care mizează Rădoi este introducerea în teren, fie și pentru câteva minute a puștiului de 15 ani de la Farul Constanța, Enes Sali. Acesta are și cetățenie canadiană și ar putea dobândi foarte ușor și cetățenia turcă, însă fie și cu doar o prezență la naționala noastră într-un meci oficial, tânărul Sali ar rămâne eligibil doar pentru naționala României.

Enes Sali a impresionat la doar 15 ani, stabilind recordul absolut de precocitate în prima divizie, depășindu-i pe Dobrin, Geolgău și Răducioiu. Trecut și pe la juniorii Barcelonei, Sali a ajuns la Academia Hagi și imediat a fost remarcat pentru driblingurile lui. Acum este văzut ca un tânăr de mare perspectivă și există pericolul ca acesta să fie „răpit” de alte federații, Canada sau Turcia. În acest context, Mirel Rădoi l-a convocat pe Enes Sali în premieră la naționala mare, el având deja prezențe la naționala U-17, însă aceste prezențe nu contează, dacă Sali ar accepta mâine o ofertă a federației din Canada. Dacă însă va bifa fie și un minut în partidele cu Islanda sau Liechtenstein, meciuri oficiale de seniori, Sali va rămâne „legat de glia românească”. Dacă Sali va confirma în viitor și va deveni jucător de bază la națională, Mirel Rădoi ar putea intra în istorie ca antrenorul care l-a promovat la prima echipă pe „cel mai promițător talent al fotbalului nostru”.

Hagi, mândru convocarea lui Sali

„Nu este prematură chemarea la lot. Este un copil extrem de talentat, m-a depășit și pe mine la precocitate. Eu abia pe la 17-18 ani am ajuns la națională. Enes nu are nici 16. Este un copil serios, îl are pe tatăl său lângă el, are grijă de Enes să nu i se urce la cap. Dacă va juca și cât va juca la echipa mare depinde doar de selecționer. Dar copilul merită să i se acorde încredere și poate intra în circuitul echipei naționale. Deja a confirmat la naționala U17 chiar dacă are 15 ani”, a declarat Gheorghe Hagi. Enes Sali a jucat în 7 meciuri cu Farul în acest sezon al Ligii 1 și a marcat un gol, de asemenea a prins și trei selecții pentru România U17 pentru care a și înscris o dată.

Cel mai probabil ca, după această convocare la echipa mare, Sali să fie lăsat mai mult la loturile României U17-U21, până va mai crește și se va acomoda mai bine cu atmosfera de la națională. Urgența FRF este însă să nu-l piardă în favoarea Canadei sau Turciei.

Obsesia Karim Adeyemi

Graba cu care FRF forțează acum românizarea lui Sali vine din obsesia Karim Adeyemi, atacantul de 19 ani cu mamă româncă al lui Salzburg, proaspăt internațional german. Ce uită FRF este că niciun observator de-al nostru nu l-a urmărit pe Adeyemi din perioada junioratului pentru a-l ademeni spre naționala noastră, pentru care era eligibil până la debutul în naționala Germaniei. Acum, când în sportul internațional au succes sportivi cu origini românești, Emma Răducanu sau Bianca Andreescu, Federația Română de Fotbal s-a trezit brusc suflând și-n iaurt, grăbind promovarea lui Sali la naționala mare. Nu este de condamnat această inițiativă, însă ar putea fi și o armă cu două tăișuri: Sali, ca fotbalist, s-ar putea dezvolta mai bine pe alte meleaguri, iar legarea de echipa României, unde i-ar putea avea rivali pe post pe Stanciu sau Ianis Hagi, ar putea însemna că Sali n-ar fi chiar prima variantă. Mai mult, FRF îi decide acestui copil viitorul de la 15 ani chiar dacă la mijloc este și decizia tatălui. Însă pare devreme, iar momentul acesta ar putea aduce peste ani regrete.

Astfel, federalii și conducerea tehnică au decis să ardă etapele în cazul lui Enes Sali. Însuși antrenorul secund al naționalei, Nicolae Dică, a declarat că exista teama ca jucătorul să aleagă peste câțiva ani altă națională. „A fost decizia noastră, noi am gândit să îl aducem. Nu a venit nimeni din Federaţie să spună «Luaţi-l pe Sali!». Mai este și problema cu eligibilitatea. De ce să nu iei un jucător şi să te trezeşti că peste doi ani îl pierzi că nu l-ai luat la echipa naționala în această perioadă? Poate se duce să joace pentru altă ţară”, a spus secundul lui Rădoi. În ceea ce privește declarația cum că nimeni din federație nu le-a spus «Luaţi-l pe Sali!», Dică uită „recomandarea” directorului tehnic al echipelor naționale, Mihai Stoichiță, care „recomanda”: „Luaţi-l pe Sali la echipele peste vârsta lui, poate chiar și la echipa mare”. Iar antrenorii s-au conformat.

Răzvan Burleanu încearcă și el să profite de pe urma lui Sali

Aflat în plină campanie electorală pentru un nou mandat la șefia FRF, Răzvan Burleanu caută și el capital de imagine pe spatele tânărului fotbalist de la Farul, făcându-i un titlu de glorie prin naturalizarea lui Sali. „Veți vedea ce mare jucător va fi Sali peste 2-3 ani”, zice Burleanu. Pe ce se bazează președintele FRF când face asemenea afirmații, nefiind specialist, nu a jucat fotbal, nu a antrenat niciodată, nu a fost nici măcar scouter de talente, el având doar câteva meciuri arbitrate prin ligile inferioare. În realitate, Burleanu încearcă să acopere promisiunile neonorate în cei șapte ani de când este președintele FRF. Nu există acele centre de excelență, nu există nici măcar centrele regionale de recrutare pentru juniori. Mai mult, președintele FRF încearcă să facă uitată declarația pe care a dat-o în urmă cu șapte ani: „Două mandate de președinte la FRF sunt suficiente, cine vrea mai multe, înseamnă că are niște interese ascunse”. Ei bine, Burleanu trage tare pentru al treilea mandat la Federație și se laudă cu lucrurile făcute de alții. Enes Sali, de exemplu, nu este realizarea FRF, ci exclusiv a lui Gheorghe Hagi și a Academiei lui de la Ovidiu. Nici tinerii promovați prin mult prea lăudata regulă a prezenței unui jucător U21 în Liga 1 nu sunt meritul lui, ci al cluburilor. Meritul lui ar fi fost dacă acești tineri ar fi fost descoperiți în promisele „centre de excelență”, dar acestea nu există.

Este un jucător de mare perspectivă. Un talent cum în ultimii ani nu a mai apărut în România. De la Hagi nu a mai apărut un jucător cu asemenea calități la vârsta lui.

Nicolae Dică, antrenor secund naționala României

7 meciuri a jucat până acum Enes Sali în Liga 1 pentru Farul Constanța, marcând un gol, în meciul Farul-Academica Clinceni, la vârsta de 15 ani și 5 luni.

3 meciuri a jucat până acum Enes Sali la naționala României U17: cu Germania U17, San Marino U21 și Rusia U21 și a marcat un gol.