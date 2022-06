Opt ani de vorbe goale. Fotbalul nostru, pe ultimul drum

Am dat „delete” la toată munca aceasta începută acum 11 zile. Găsisem în acea analiză, culmea!, și câteva lucruri pozitive. Așa păreau, mai ales după prima repriză cu Finlanda. După acest 0-3 din Giulești nimic nu mai este valabil.

Optimism, încredere, visuri frumoase… acestea erau sentimentele pe care le-am avut toți când am văzut tragerea la sorți a grupei 3 din Liga Națiunilor. Bosnia, Muntenegru, Finlanda și România. Fără Norvegia, fără Suedia, fără Serbia, fără Ucraina sau alte naționale care ne-au tot umilit în ultimii ani. Dar, iată, a venit rândul altor echipe de pe continent să ne umilească. Grupa noastră, cea mai accesibilă dintre toate, s-a dovedit prea puternică pentru noi.

„În iunie ne-a bătut Bosnia, în septembrie o să ne bată și Herțegovina”

Revolta suporterilor de la finalul meciului s-a îndreptat direct către conducerea FRF. Rezultatul rușinos și mai ales jocul naționalei a umplut paharul fanilor. Au umplut stadionul, au cântat, au încurajat, au așteptat o schimbare. Au primit, în schimb, o nouă umilință. Reacțiile lor au umplut întregul spectru, de la revoltă la ironii. Cei mai mulți și-au revărsat năduful către cele două personaje considerate că poartă cea mai mare parte din vină: Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță. Alții, mai neutri, „ăsta ne este nivelul, asta-i valoarea jucătorilor, mai mult nu se poate cu ei”. Ultimii, ironicii, au umplut internetul cu glume care mai de care mai acide la adresa conducerii FRF și a selecționerului. „Trebuie să susținem Ucraina. Dacă apar alte naționale ca Donbas, Lugansk sau Crimeea, ne vor bate și alea”, „În iunie ne-a bătut Bosnia, în septembrie o să ne bată și Herțegovina”, „Numele Iordănescu a ajuns de la «Tata Puiu» la «Little Chicken»”, „Să nu fim triști. Ne-a învins totuși o triplă campioană mondială. La polo!” sunt doar câteva ironii care au devenit virale.

Cine își asumă situația actuală de la națională?

Realitatea stării de lucruri a naționalei și a fotbalului românesc are nevoie de o analiză profundă. Însă cine s-o facă? Răzvan Burleanu? Mihai Stoichiță? Edi Iordănescu? Ce-ar putea spune aceștia în plus față de vorbele goale rostite până acum? Proaspăt realesul președinte al FRF în unanimitate va spune din nou că, în ciuda rezultatelor slabe, fotbalul nostru este pe un drum bun. Spre prăpastie, desigur, dar drumul e bun și drept. Despre centrele de excelență regionale și naționale va spune că se vor înființa, dar nu va spune că le-a promis încă de la primul mandat, acum 8 ani.

Mihai Stoichiță, poreclit „Mintea creierului cenușiu”, va spune că a văzut determinare la jucătorii selecționați, că alții mai buni nu avem, că este o mândrie să joci sub tricolor, că el nu se bagă peste selecționeri. În realitate el este printre principalii vinovați pentru situația în care a ajuns fotbalul nostru. Nu doar la nivelul naționalei mari. Toate echipele naționale, de la U15 la U21, încasează înfrângeri la scoruri de maidan.

În ceea ce-l privește pe Edi Iordănescu, acesta va pleca de la națională și va fi găsit țap ispășitor. Nu-și vor cere scuze, dar vor găsi tot felul de argumente, nu-și vor asuma nicio vină și vor promite dă data viitoare va fi cu totul și cu totul altceva. Tot vorbe goale.

Urmează dezastrul și în cupele europene?

S-au tras la sorți și meciurile din tururile preliminare ale cupelor europene în care doar Sepsi Sf. Gheorghe nu a fost cap de serie în această fază. Celelalte, CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova, au beneficiat de statutul de favorite.

CFR Cluj merge în Armenia

Dan Petrescu și-a aflat adversarul din primul tur al preliminariilor Champions League, campioana Armeniei, FC Pyunik Erevan. Conform calculelor hârtiei, clujenii sunt favoriți, însă CFR a mai comis nefăcute, gen Dudelange din Luxemburg. Turul e programat pe 5 iulie la Erevan, iar returul pe 12 iulie în Gruia.

Craiova se întoarce în Albania

După coșmarul de anul trecut, când au fost eliminați KF Laci, oltenii revin în Albania pentru dubla cu KF Vllaznia, locul 5 în sezonul trecut. Tot în Conference League, FCSB va juca contra învingătoarei dintre FC Saburtalo (Georgia) și FK Partizani (Albania), iar Sepsi cu Olimpija Ljubljana (Slovenia) sau Differdange (Luxemburg). Meciurile sunt programate pe 21 și 28 Iulie 2022.