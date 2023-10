Ovidiu Burcă (Dinamo), înaintea partidei cu FC Hermannstadt - Ne dorim să confirmăm ce am arătat cu CFR Cluj

"Întâlnim o echipă care nu a pierdut de foarte mult timp. Hermannstadt are un joc foarte consistent, iar în ultima perioadă a reuşit nişte meciuri foarte bune împotriva unor adversari de calibru. Aşa că ne aşteaptă un meci destul de dificil. Însă noi ne dorim să confirmăm ce am arătat cu CFR Cluj. În acel meci, echipa şi-a ridicat mult nivelul şi cred că e momentul să confirmăm că suntem într-un progres real. Asta înseamnă să adunăm puncte. Ne dorim să legăm mai multe jocuri cu rezultate pozitive. Încrederea e ingredientul secret, atât la nivel de grup, cât şi la nivel individual. Din păcate, ea se pierde şi se câştigăm foarte uşor. Noi am încercat să ne menţinem moralul ridicat pentru că eu cred că locul din clasament nu reflectă valoarea jucătorilor noştri", a afirmat Burcă.



El a menţionat că FC Hermannstadt este o echipă care practică un "fotbal total" graţie antrenorului Marius Măldărăşanu.



"Măldărăşanu este de mult timp la echipă şi se vede foarte clar mâna lui. El are câţiva ani de antrenorat înaintea mea. A început de ceva timp proiectul la Hermannstadt, iar echipa lui propune fotbal. E o echipă care practică un fotbal total, o echipă pe care dacă o laşi, ştie ce să facă cu mingea. Aşa că nu întâmplător Hermannstadt este neînvinsă de atâta timp şi este acolo sus şi se luptă la play-off", a precizat Burcă.



Întrebat ce părere are despre faptul că fostul internaţional Ionuţ Lupescu va conduce Academia de fotbal a CS Dinamo, Burcă a răspuns: "Întoarcerea lui Ionuţ Lupescu în fotbalul românesc este de foarte bun augur. Experienţa lui la cel mai înalt nivel poate ajuta fotbalul românesc, indiferent unde activează. El este un personaj din fotbalul românesc pe care eu îl apreciez foarte mult. Noi încă de la începutul acestui proiect am zis că împreună cu clubul mamă (n.r. - CS Dinamo) vrem să aducem laolaltă toate valorile dinamovismului. Acum despre faptul că Ionuţ a decis să meargă la CS Dinamo eu nu pot să spun prea multe. Doar că planurile rămân aceleaşi, vrem să construim împreună un Dinamo mai puternic. Ionuţ Lupescu are anvergura să lege un astfel de proiect de nivelul lui Dinamo. Ideea de bază în discuţiile conducerii cu CS Dinamo a fost ca acolo să se pună bazele unei academii pentru a produce jucători pentru Dinamo".



Echipa de fotbal Dinamo întâlneşte formaţia FC Hermannstadt, sâmbătă, de la ora 17:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu, într-o partidă contând pentru etapa a 13-a a Superligii.