Proiect al programului DDB: un Dinamo exclusiv al suporterilor, în Liga 4

Ruptura totală dintre suporteri și conducerea spaniolă poate duce la o situație inedită: în cazul în care spaniolii nu vor pleca de la club și cu un DDB fără putere de decizie, este posibil ca suporterii să-și retragă susținerea pentru echipa din Liga 1 și s-o ia de a zero din Liga 4.

„Am demonstrat că putem susține financiar chiar un club din prima ligă. Deci am putea susține fără probleme un club care să urce an de an până acolo unde-i este locul, în Divizia A. Nu am fi primii. Liverpool, Manchester United sau Manchester City au echipe înființate de suporteri, în ligile inferioare, nemulțumiți de marii moguli arabi sau americani care au preluat echipele-mamă. În mod cert, noi cu Don Pablo, Don Negoiță și Don Badea nu avem ce discuta. Ei sunt groparii acestei echipe. Singurii care iubesc acest club sunt suporterii-cotizanți din DDB și jucătorii care au acceptat micșorarea salariilor”, spun mulți fani din Programul „Doar Dinamo București”.

Ce uită însă suporterii este că, pentru a folosi numele „Dinamo”, trebuie să negocieze și cu Nicolae Badea.