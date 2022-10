Rapid București, învinsă de ultima clasată. Un nou scandal provocat de VAR. Mutu, despre arbitru: „Nu știu dacă are ceva cu Rapidul sau asta e valoarea lui!”

Scandalul a pornit de la golul anulat incorect Rapidului în minutul 19 de „centralul” Lucian Rusandu. Arbitrul a fost chemat la margine să revadă faza și a anulat golul. Motivul? „Centralul” din Sfântu Gheorghe a considerat că Sefer, aflat în poziție de ofsaid, a influențat decisiv faza, fie că s-a aflat pe traiectoria balonului, fie că l-a încurcat pe Vorobjovas să intervină. Reluările au infirmat însă ambele ipoteze.

„Am văzut și eu faza și nu îmi explic ce s-a întâmplat. E același arbitru care ne-a anulat golul cu Mioveni, atunci era în camera VAR. Nu știu dacă are ceva împotriva Rapidului sau e vorba de valoarea lui ca arbitru. Rămâne de văzut. Cei care analizează trebuie să vorbească despre asta.

Rusandu are talentul de a strica toate meciurile. Astăzi nu a fost în cea mai bună zi a sa.

Într-o seară în care nu-ți merge nimic bine, se mai pune și arbitrul deasupra... E foarte greu să scoți rezultatul dorit. Nu a fost seara noastră astăzi”, a spus Mutu, în conferința de presă.

Mutu: Dacă aş fi putut, aş fi schimba mai mulţi, azi nu a fost ziua noastră

”Suntem supăraţi, am pierdut un meci într-o manieră care nu e ok, am intrat foarte relaxaţi pe teren şi am avut lipsă de atitudine, s-a văzut.

Dacă aş fi putut, aş fi schimba mai mulţi, azi nu a fost ziua noastră, am incercat să creez un şoc pentru a putea reveni.

Am jucat o repriză, am greşit o repriză. Apoi a fost greu. Chiar dacă am dominat, nu am putut reveni. Nu caut scuze pentru jocul pe care îl prestează echipa adversă, încearcă doar să scoată un rezultat.

Ocupăm un loc în clasament care ne obligă să jucăm cât mai bine contra echipelor care se apără, care practică un anti-fotbal uneori”, a mai declarat Adi Mutu la Orange Sport.

Săpunaru: Am pierdut total din vina noastră

”Am pierdut total din vina noastră. Am intrat foarte relaxaţi, am crezut că vom avea un meci uşor şi asta a fost. Despre golul anulat ce pot să zic? Dacă la VAR s-a decis că n-a fost gol, nu a fost. Oricum, când joci de maniera în care am jucat noi astăzi, înfrângerea e foarte dureroasă. Dar noi, jucătorii, suntem vinovaţi. Dacă vrem să adunăm puncte şi să stăm acolo, sus, trebuie să batem şi echipele mici”, a declarat Cristian Săpunaru la Orange Sport.