Ciolacu: „Aderarea la OCDE, gestionată simultan cu finalizarea PNRR, cel mai dur examen administrativ”

„Imediat cum am preluat primul mandatul de premier, am anunțat că aderarea la OCDE este cel mai important obiectiv strategic pentru dezvoltarea și modernizarea României. De aceea, cred că trebuie să folosim orice prilej, cum este și cel de azi, ca să le explicăm românilor de ce acesta merită să fie un efort național. Pentru că apartenența la OCDE înseamnă investiții mai mari, un rating de țară mai bun, un cadru de concurență echitabil pentru companii și un sistem fiscal în care resursele vor fi utilizate mai eficient. Pe scurt, o administrație publică mai performantă. Înseamnă a îmbunătăți viața fiecărui român, prin servicii sociale moderne, la noi standarde ale calității”, spune premierul Marcel Ciolacu la Conferința „România și OCDE – Principalul Proiect de Țară după NATO, UE și Schengen”, organizată la Palatul Cotroceni.

El dă un exemplu concret din educație.

„Preluarea unei recomandări OCDE a produs o inițiativă majoră de evaluare și consolidare a sistemului de învățământ din România. Ministerul Educației și Cercetării a trecut, astfel, la aplicarea unei soluții moderne. Profesorii din România vor fi evaluați anual de pe o platformă online, cu analize ale performanței elevilor și feedback de la colegi și directori ai școlii, toate gestionate digital. Iar aceste evaluări vor influența direct salariul dascălilor. Scopul este ca plata profesorilor să fie corelată cu performanța actului de educație, o așteptare unanimă la nivelul societății. Este un exemplu din zecile de progrese concrete acumulate în ultimul an și jumătate, parcurs în care am reușit să obținem 12 avize formale din partea Comitetelor OCDE care ne evaluează, aproape jumătate din totalul necesar. Suntem obligați să menținem același ritm susținut și în acest an ca să obținem toate avizele rămase. Suntem ca într-o cursă de maraton, unde anduranța este decisivă”, adaugă premierul.

El afirmă că „adevărul este că aderarea la OCDE, gestionată simultan cu finalizarea PNRR, reprezintă cel mai dur, complex și sofisticat examen administrativ dat de România de la integrarea europeană încoace”.

„A trebuit să învățăm să lucrăm aplicat, în echipe largi și într-un format interministerial, pe cele 26 de domenii de activitate unde suntem evaluați la sânge, pentru a atinge standardele țintite. Însă dacă facem un calcul de efort versus beneficii, avantajele sunt uriașe. Conform previziunilor Băncii Naționale a României, cât și a celor venite dinspre mediul privat, intrarea în acest club select va deschide economiei românești oportunități enorme. Și fac o paralelă cu ceea ce a însemnat pentru dezvoltarea țării efectul aderării noastre la Uniunea Europeană. În anul 2000, PIB-ul pe cap de locuitor al României, la paritatea puterii de cumpărare, era de aproximativ 25% din media UE, iar în prezent acest indicator se îndreaptă spre aproape 80%. Asta înseamnă că România a recuperat anual, în medie, peste două puncte procentuale din acest decalaj. În procesul de convergență, un rol-cheie l-a avut și creșterea productivității muncii - cea mai rapidă din centrul și estul Europei! Această creștere a fost susținută semnificativ de o majorare solidă și constantă a volumului investițiilor străine directe, generate de apartenența la Uniunea Europeană”, susține premierul Ciolacu.

Potrivit lui Marcel Ciolacu, România are un „Proiect de Țară, iar acesta se numește aderarea la OECD”.

„Este mesajul cel mai clar al României că dorește să intre în rândul țărilor dezvoltate. Dimensiunea acestei reușite, ca efect economic, este covârșitoare: în momentul în care intrăm în OECD, în primul an fiscal, PIB-ul României poate crește cu aproape 7 puncte procentuale! Ar înseamnă că până în 2030 avem șanse mari să atingem media europeană la un indicator extrem de relevant, numit PIB pe cap de locuitor raportat la paritatea puterii de cumpărare. Asta va aduce României acces la finanțare și la capital mult mai ieftine, plus un avans masiv în clasamentul destinațiilor de investiții. Mai mult, vom avea un loc la masa unde se decid marile politici fiscale și economice cu impact global. Integrarea euro-atlantică, la NATO și la Uniunea Europeană, a deschis o oportunitate istorică pentru națiunea noastră. Aderarea la OCDE, cuplată cu integrarea deplină în Schengen și finalizarea PNRR, reprezintă momentul de grație al dezvoltării României moderne. Asta presupune să ducem însă până la capăt reforme substanțiale, să accesăm 100% din fondurile europene disponibile și să accelerăm procesele de convergență economică”, menționează premierul.

El afirmă că românii s-au obișnuit să facă progrese majore când întreaga societate se aliniază în spatele unui ideal național.

„Când clasa politică, alături de sectorul privat și de profesioniștii din societatea civilă reușesc să formuleze un obiectiv strategic la nivel politic, social și economic. Iar apoi să-i urmărească aplicarea printr-o presiune publică eficientă și constantă asupra tuturor instituțiilor care au un rol esențial în acest proces. Eu cred că aderarea la OCDE este un asemenea moment crucial pentru viitorul României. Este o șansă istorică de a ne recâștiga coeziunea socială și solidaritatea națională și de a împlini un destin ambițios, pe care România îl merită din plin: acela de a deveni o putere economică europeană”, încheie Ciolacu.

Pentru că doar un stat cu o economie puternică poate spera, în lumea de azi, să fie o voce care să conteze efectiv la nivel internațional.

