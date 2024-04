Rapid a căzut de pe un tren frumos. Se aliniază astrele pentru Șumudică și Dan Petrescu

„Nu-mi explic”, a declarat Dan Șucu la finalul meciului cu CFR. Și este, întradevăr, inexplicabilă această prăbușire a echipei în play-off după ce la finalul sezonului regular Rapid era văzută ca singura care o poate încurca pe FCSB la titlu. Pronosticurile erau categorice: Rapid va defila în play-out. Craiova nu juca nimic, CFR nu convingea cu Adrian Mutu, Farul și Sepsi păreau să nu încurce pe nimeni. Rămânea FCSB, cu care Rapid a făcut instrucție în sezonul regular, cu două victorii și golaveraj 6-2. De altfel, Rapid avea un bilanț net favorabil cu toate echipele din play-off. S-au încurcat doar cu echipele „de jos”.

Blestemul FCSB?

Ca și în sezonul trecut, Rapid s-a prăbușit după victoriile cu echipa lui Gigi Becali. În sezonul trecut, după 1-0 cu FCSB, a urmat acel 2-7 cu Farul. Acum, după 4-0 cu FCSB, au urmat trei înfrângeri consecutive, cu Farul, Univ Craiova și CFR. Și, întorcându-ne la vorbele lui Dan Șucu, „Nu-mi explic”. De altfel, suporterii fac haz de necaz: „Peste două etape jucăm cu FCSB. Îi zdrobim din nou și așa ne salvăm sezonul”.

Înfrângerea rușinoasă cu CFR a declanșat și un război intern. Șucu începe ușor-ușor să priceapă ce se întâmplă în interiorul clubului. „Prea mulți băieți de treabă în club și prea puțină fermitate. Avem de lucru!”, a spus el. Adevărul este că în fruntea listei cu „Prea mulți băieți buni” se află chiar el, iar fermitatea trebuie să înceapă tot cu el primul pe listă. Șucu nu a știut că, în realitate, galeria dictează în Giulești, n-a știut de manevrele pirotehnice ale președintelui Daniel Nicolae cu șefii de galerie, n-a știut nici că șeful galeriei coordona firma de pază și că în realitate lupul fusese paznic la oi. Practic, se făceau foarte multe mișcări fără ca el să aibă cunoștință. După toate astea au mai venit și rezultatele proaste și odată cu ele nemulțumirea aceleiași galerii care acum pune presiune pe demiterea antrenorului Cristiano Bergodi. În această situație, Dan Șucu trebuie să jongleze cu foarte multe pietre fierbinți.

Șumudică stă la pândă

Ca de fiecare dată când se pune problema schimbării antrenorului, apare varianta Șumudică. Rămas liber de contract după ce „a reușit” 17 înfrângeri în Turcia. Revenit în țară, a refuzat unele oferte, de la Petrolul, Botoșani și FC U Craiova 1948. „Nu iau nicio echipă în acest moment. Până la vară mă odihnesc”, a declarat Șumi. Dar când vine vorba de Rapid... ei bine... „Rapidul nu se refuză”. Momentan Șucu nu are intenția să-l demită pe Bergodi, însă presiunea galeriei l-ar putea convinge să facă și acest pas. Soarta italianului depinde mult și de următoarele două meciuri, acasă cu Sepsi și cu FCSB în deplasare. Mai ales cu FCSB.

Cupa a încurcat planurile

Eliminarea favoritelor la câștigarea cupei, CFR și Universitatea Craiova a încurcat calculele în play-off. Fie că lua Cupa CFR, fie că o lua Craiova, locul 4 în campionat era eligibil pentru cupele europene. În situația actuală doar dacă FC Voluntari va cuceri Cupa României locul 4 redevine eligibil, deoarece ilfovenii n-au cerut licență pentru Europa. Însă Voluntariul pare mai preocupată de salvarea de la retrogradare. Însă, ca și CFR, și Rapid, și Universitatea să stea mai liniștite, ele vor fi, inevitabil, suporterii ilfovenilor în Cupa României.

Din nou Dan Petrescu la CFR

Rateul rușinos al CFR-ului cu Corvinul în sferturile Cupei și demisia lui Adrian Mutu a readus în discuție numele lui Dan Petrescu. Coincidență, și „Bursucul” a devenit liber de contract după ce n-a reușit în Coreea de Sud, lăsând Hyundai Motors pe ultimul loc în clasament. Momentan există un interimat pe banca clujenilor, care a și făcut un meci perfect în Giulești, cu aceiași jucători pe care Mutu i-a folosit și la Hunedoara, meci în care n-au legat două pase. Rămâne întrebarea dacă nu a fost cumva sabotat Mutu de propriul vestiar. Pentru Dan Petrescu ar fi al patrulea mandat de antrenor în Gruia. „Mai are 6 și-l ajunge pe Nicolo Napoli la Mititelu”, se amuză suporterii CFR-ului.

Astfel s-au cam aliniat astrele și pentru Șumudică, și pentru Dan Petrescu, care acum pot semna cu Rapid și CFR ca salvatori ai sezonului. Iar cu ajutorul Voluntariului, chiar pot duce amândoi echipele în cupele europene.

La pauză ar fi trebuit să fim schimbaţi toţi, nu doar jucătorii, şi antrenorii. Nu sunt vinovaţi doar cei care au ieşit. Toţi sunt vinovaţi pentru asta. E normal că suporterii sunt supăraţi. Normal că se iau de antrenor. Au sprijinit echipa până la finalul meciului. Normal că antrenorul este principalul vinovat.

Cristiano Bergodi

Am promis că nu mai vorbesc nimic despre Rapid. Și așa voi face. Practic, rapidistul din mine a murit. Nu mai doresc să antrenez Rapidul. Dar, cu mine, Rapid va câștiga campionatul. Fără discuție, cu Șumudică, Rapidul câștigă titlul de campioană. Și să știți că nu Șumudică are nevoie de Rapid. Rapidul are nevoie de Șumudică!

Marius Șumudică, septembrie 2023