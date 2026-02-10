x close
Rapid, eliminată din Cupa României la fotbal

de Redacția Jurnalul    |    10 Feb 2026   •   22:24
Sursa foto: Rapidiștii nu au reușit să o învingă pe CFR Cluj

Rapid București a fost eliminată din Cupa României la fotbal.

Rapidiștii nu au reușit să o învingă pe CFR Cluj. Din grupa din care a făcut parte Rapid s-au calificat FC Argeș și CFR Cluj.

Echipa Rapid București a fost eliminată din Cupa României. Formația bucureșteană a terminat la egalitate partida disputată marți seara la Cluj. Meciul cu CFR din ultima etapă a grupelor Cupei s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

În cea de a doua partidă a grupei FC Argeș s-a impus în deplasare, scor 2-1, în fața formației CSC Dumbrăvița. Argeșenii au câștigat grupa având punctaj maxim, 9 puncte.

Pe locul doi s-a situat CFR, 5 puncte. Rapid a terminat grupa pe locul trei cu 4 puncte. Următoarele echipe calificate în faza superioară a Cupei României vor fi decise miercuri și joi.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: rapid bucuresti cupa romaniei la fotbal
