Rapid, eliminată din Cupa României la fotbal

Rapidiștii nu au reușit să o învingă pe CFR Cluj. Din grupa din care a făcut parte Rapid s-au calificat FC Argeș și CFR Cluj.

Echipa Rapid București a fost eliminată din Cupa României. Formația bucureșteană a terminat la egalitate partida disputată marți seara la Cluj. Meciul cu CFR din ultima etapă a grupelor Cupei s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

În cea de a doua partidă a grupei FC Argeș s-a impus în deplasare, scor 2-1, în fața formației CSC Dumbrăvița. Argeșenii au câștigat grupa având punctaj maxim, 9 puncte.

Pe locul doi s-a situat CFR, 5 puncte. Rapid a terminat grupa pe locul trei cu 4 puncte. Următoarele echipe calificate în faza superioară a Cupei României vor fi decise miercuri și joi.

(sursa: Mediafax)