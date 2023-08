„Oricâți bani ai băga la Rapid, nu va fi vreodată al tău. E al suporterilor”

Rapid rămâne cel mai greu de gestionat club din România. Este locul unde nu este niciodată liniște, iar dacă este uneori ceva liniște, în realitate este doar liniștea dinaintea furtunii. De data asta, paharul, deja plin-ochi după celelalte rezultate sub așteptări, s-a revărsat la eșecul absolut caraghios cu Petrolul, prin două autogoluri unul mai penibil decât celălalt. „Nu ne supăram prea tare dacă ne băteau Steaua sau Dinamo. Ăștia mereu au umblat la arbitrii și la telefoane «de sus». Dar să te bată Petrolul cu 2-0 acasă... asta este o mare rușine. Orgoliul nostru este grav terfelit. Așa ceva nu se uită și nu se iartă. Trebuie să plece toți, să vină alții să ia clubul”, și-a vărsat amarul un suporter după meci.

Dan Șucu abia acum realizează în ce s-a băgat

Acționarul majoritar, Dan Șucu, a declarat că nu se pricepe la fotbal și că toate deciziile pe plan sportiv le-a delegat lui Daniel Nicolae. Însă Dan Șucu a garantat că se va ocupa de celelalte probleme de la club. Și s-a ocupat. A asigurat finanțele clubului, a construit în timp record o bază de antrenament de cinci stele, a plătit transferuri pe bani mulți, pe scurt, a satisfăcut toate mofturile conducerii. Însă cele 10 milioane de euro cât a băgat în Rapid în doar un an și jumătate nu sunt de ajuns în ochii suporterilor atunci când nu sunt rezultate. Fanul rapidist gândește exclusiv cu sufletul și este extrem de sentimental. Uneori chiar extremist de sentimental. Puțin le pasă fanilor de banii lui Șucu, așa cum puțin le-a păsat de banii lui Copos. Ei vor spectacol pe teren, victorii fără număr, titlul, cupa și echipa să bată rivalele istorice (mai exact să le umilească): Steaua, Dinamo, Petrolul și Craiova. Nu se întâmplă asta, furia lor se îndreaptă împotriva tuturor din lojă, începând cu „Șeful cel mare” și te trezești cu un stadion întreg care îți sugerează să pleci acasă până nu e prea târziu. În această situație se află acum Dan Șucu, om care nu este pregătit să facă față unui astfel de conflict. Obișnuit să fie un om de afaceri discret, trebuie să schimbe radical abordarea, mai ales în relația cu tribuna.

Deschide cutia Pandorei?

Șucu are de luat o decizie foarte grea, aproape imposibilă. Are de ales fie să pună piciorul în prag și să le spună suporterilor că nu schimbă nimic la presiunea lor, fie să cedeze, însă această variantă este de neconceput pentru felul lui de a face business. Bașca, nu l-au ajutat nici rezultatele.

În primul caz, Șucu va avea în tribună un adevărat inamic. Aici avem exemplul cu George Copos. A salvat clubul, a adus două titluri de campion, era iubit în Giulești ca nimeni altul, până când a pierdut suportul tribunei, care tribună ulterior s-a prezentat „civilizat” la tribunal cu o colivă pe care scria „La mulți ani în pușcărie”. Acesta este Giuleștiul, iar Dan Șucu probabil că nu știa în ce se bagă.

Problema lui Șucu este că dacă cedează acum presiunii suporterilor și îl schimbă pe Bergodi, toată autoritatea lui se duce, iar suporterii, odată deschisă cutia Pandorei, vor forța de fiecare dată schimbarea antrenorului.

„Ăștia parcă joacă la vânzare”

Portarul Horațiu Moldovan, om de națională, care a salvat Rapidul în numeroase ocazii, este acum principalul vinovat pentru pierderea a numai puțin de șapte puncte prin gafele lui. Cristiano Bergodi nici nu știe ce să mai zică. A dat vina pe ghinion, a încercat să-l scoată nevinovat, dar nu se poate justifica în fața suporterilor că Rapid nu marchează mai mult decât adversarul, iar asta este o realitate în ochii fanilor, un argument decisiv. „Bă, nu ne pasă dacă încasăm două goluri, dacă dăm noi cinci”, repetă un rapidist unul din sloganurile tradiționale din Giulești. Iar problema este că Rapid are un 6-6 la golaveraj, echilibrul datorându-se victoriei norocoase cu U Cluj, 3-0, dintre care un autogol al gazdelor. Altfel, Rapid ar fi avut golaveraj negativ. „Nu pricep nimic. Anul trecut jucau mai bine. Acum parcă joacă la vânzare, ai senzația că trântesc meciurile. Echipa este de nerecunoscut față de anul trecut, deși nici anul trecut nu am jucat cine știe ce. Dar am decis să avem răbdare și să avem încredere că anul acesta mergem la titlu în sezonul centenarului”, a mai răbufnit un suporter.

Săgeți și spre Daniel Nicolae

Nu mai contează că „Nico” este o legendă în Giulești. Acuzele fanilor se îndreaptă acum și spre el: „A greșit toate transferurile. A adus numai jucători de mâna a doua. Cum să aduci de buni două rebuturi aruncate la coș de Gigi Becali? Uite ce-au făcut și Oaidă, și Cristea! Ne-au îngropat în trei meciuri! Cred că Gigi jubilează acum că ne-a băgat mortu’-n casă. A adus anul trecut jucători expirați, fără valoare, dar au vândut prea devreme două speranțe, Rareș Ilie și Sefer. Erau buni pentru noi, dar prea cruzi pentru campionatele de afară. Și uite că acolo fac tușa, deși la Rapid făceau treabă bună. Ce-a adus Nico în locul lor? Jucători care fac tușa la noi!”.

Șumudică așteaptă la cotitură revenirea la Rapid

Unul dintre cei mai mari contestatari ai jocului Rapidului în acest început de sezon este Marius Șumudică. Adept al lozincii „Rapidul trebuie antrenat de rapidiști”, „Șumi” a criticat dur numirea lui Bergodi ca antrenor sub Grant. Mai mult, prin scandalul provocat a împărțit suporterii în două, unii care sunt susținători feroce ai lui și unii care au văzut în Bergodi antrenorul care poate aduce un suflu nou la echipă și au decis să-i acorde tip pentru asta. Din păcate pentru italian, rezultatele nu l-au ajutat și s-au îngroșat rândurile celor care-l vor pe „Șumi”. Chiar vehement. Problema lui Șumudică este că între el și Daniel Nicolae există un conflict mai vechi și nu ar încăpea amândoi sub aceeași umbrelă. Conflictul a luat proporții chiar la numirea lui Bergodi, Șumudică nefiind deloc în planurile șefilor. Șumudică l-a făcut „mincinos și ipocrit” pe Daniel Nicolae, iar acesta l-a făcut „circar și măscărici” pe Șumudică. Cert este că amândoi au declarat că niciunul nu va fi la Rapid atâta timp cât este celălalt. Însă Șumudică n-a stat cu brațele-n sân și a agitat mereu apele. Deși a declarat mereu că nu bagă bățul prin gard, exact asta a făcut la fiecare apariție TV. Cea mai haioasă declarație a lui: „Din momentul acesta am promis că nu mai rostesc deloc numele Rapid, să nu se interpreteze că, vezi Doamne, Șumudică bagă bățul prin gard. Gata, nu mai zic nimic de Rapid. Dar nu mă pot abține să nu spun că Rapid a început catastrofal sezonul, că nu joacă mai nimic, au fost greșite transferurile și, deși îl respect pe Bergodi, el n-are ce să caute la Rapid, pentru că nu înțelege ce înseamnă Rapid. Gata nu mai zic nimic de Rapid”. Tăcerea lui a durat doar până a doua zi, când a reluat criticile la adresa conducerii clubului, critici urmate de aceeași promisiune că nu mai rostește numele Rapidului.

Este posibil totuși ca, mai devreme sau mai târziu, Marius Șumudică să ajungă pe banca Rapidului. „Un vis împlinit”, cum a declarat de nenumărate ori. Va garanta cineva că va avea succes? Va aduce Șumudică titlul de campioană? Va duce el Rapidul în cupele europene? El promite că da. Dar în caz de eșec, Șumudică va fi din nou în centrul acuzelor suporterilor. De altfel, Șumudică a mai fost antrenor în Giulești, în 2010-2011, fără vreun succes semnificativ. Mai mult, el a plecat de la cârma echipei tocmai la „sugestia” suporterilor din Giulești, care-l amenințau că-l aleargă pe șinele de cale ferată.

„Bergodi mai bine rămânea la Sepsi. Acolo avea liniște, făcea ce voia, clubul este serios și a și demonstrat că poate duce an de an echipa în cupele europene. A vrut provocarea vieții, să vină în groapa cu lei din Giulești. Păi, îl mănâncă suporterii la micul dejun. Nici Șucu n-are viață ușoară. La Rapid oricâți bani ai băga în club, oricât de mare patron ai fi, oricât ai ajuta echipa, Rapidul tot nu va fi vreodată al tău. E al suporterilor și mai devreme sau mai târziu cedezi și tot le vei face pe plac, iar atunci ești terminat. Uite ce a pățit Copos”.

Dumitru Dragomir

