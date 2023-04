Șeful FRF îl ferește pe Gigi Becali de păcate

Vali Argăseală a lipsit. Iar lui Burleanu i-a picat la fix absența președintelui FCSB și a avut ocazia să-l ironizeze la conferința de presă de după pe Gigi Becali, devenit dușmanul numărul 1 al federației. Discursul șefului FRF a fost însă unul electoral, lămurindu-ne încă odată că mai dorește un mandat de președinte al FRF.

Președintele FRF s-a prefăcut că-l ia în serios pe patronul FCSB când acesta a dezvăluit că, pe vremuri, „a dat bani unor arbitri care erau mai corecți și mai competenți decât cei de azi”. „Dacă domnul Becali își dorește, ne putem vedea oricând din punct de vedere instituțional. Avem toată deschiderea. Mi-aș dori de la această discuție, care cred că va avea loc, este ca el să-mi pună la dispoziție o listă cu 3 foști arbitri cărora le-a dat bani sau alte beneficii, direct sau indirect, și cu care dumnealui s-ar simți mai confortabil dacă s-ar afla la conducerea arbitrajului românesc. Aș fi curios să știu aceste nume, însă îi promit că lista va rămâne absolut confidențială”, a propus șeful FRF. Chiar dacă a spus-o pe un ton serios, pare mai degrabă o glumă.

„L-am ferit pe domnul Becali de alte păcate”

Întrebat de mesajele pe care patronul FCSB a declarat că i le-a trimis după meciul cu Rapid, Burleanu a recunoscut că le-a primit. „Primul, imediat după meci, însă după al doilea mesaj, pe care l-am primit primit dimineața, am blocat numărul de telefon al domnului Becali. Astfel că nu știu ce alte mesaje a mai trimis. De ce am făcut acest lucru? Am făcut-o doar pentru el, astfel încât să aibă mai puține păcate pe care să le împărtășească la următoarea spovedanie”, a spus ironic șeful FRF.

„VAR-ul românesc

funcționează foarte bine”

Hazlie a fost declarația lui Răzvan Burleanu în legătură cu VAR-ul românesc. El s-a lăudat „că al nostru” produce mai puține probleme decât cel din alte țări, unde acesta a fost introdus de mai mulți ani. Adevărul este însă că al nostru produce mai puține probleme pentru că problemele nu sunt observate de VAR. Pentru că în țările cu „VAR vechi” asistența video este asigurată cu 20-30 de camere, „VAR-ul nou românesc” beneficiază de cel mult 7-8, și niciodată nu sunt plasate pe cele mai frecvente linii de poziție de offside. VAR-ul nostru presupune pozițiile de offside de la mijlocul terenului și trasează acele linii colorate arbitrar, din unghi, fără a fi clară respectiva poziție de afară din joc. Astfel că al nostru, practic nu semnalează mai nimic din fazele care sunt la limită, iar dacă nu semnalează probleme și nici nu pot fi probate video, pentru președintele FRF înseamnă că nu există probleme cu „VAR-ul nostru”. Că după meciuri curg criticile la adresa arbitrajului, asta nu-l impresionează pe Răzvan Burleanu care declară senin că „Domnul Vassaras este foarte respectat la nivel european și că în arbitrajul românesc nu mai există practici ca pe vremurile de dinainte să vin eu la Federație. Desigur că mai există greșeli, dar avem un arbitraj bun”, s-a lăudat el.

În rest, Răzvan Burleanu a rostit aceleași promisiuni, pentru a-și netezi realegerea, cu Academiile de fotbal ale FRF, cu centrele de excelență regionale și naționale, cu numărul mare de jucători tineri convocați la naționalele U16, U17, U18... U-infinit. Dar nu spune nimic de rezultatele obținute de acestea și nici de scorurile de 0-5, 0-7.

„La revedere, băi Burleanu! Spală-te pe cap cu Feșnic, cu Vassaras, cu Vișan și Bodescu și cu toate mizeriile pe care le faci cu ai tăi. Ați câștigat Federația și o țineți cu tiranie. Eu mai vin când pleacă Burleanu și Vassaras.”

Mesajul lui Gigi Becali către Răzvan Burleanu