Poate „Puriul” Rednic să salveze „Bătrâna Doamnă”?

A rămas pe loc de baraj și va juca meciul decisiv de supraviețuire în Superligă acasă, cu Gloria Buzău, după un 0-0 neconvingător din meciul tur jucat în Crâng.

Dinamo a promovat în Liga 1, zdrobind cu 6-1 în meciul tur o echipă din Liga 1, FC Argeș. Al doilea baraj de promovare, dintre UTA și Gloria Buzău, este însă mult mai echilibrat. În meciul tur, disputat la Buzău, UTA nu a arătat deloc ca o echipă de Liga 1, iar Mircea Rednic va avea o viață grea în meciul retur de la Arad, după 0-0 în tur. UTA a arătat multe slăbiciuni pe teren propriu chiar dacă a beneficiat de stadioane pline și entuziasmul fanilor. Arădenii au schimbat mai mulți antrenori însă niciunul nu a reușit să omogenizeze un lot valoros, cu pretenții la locuri fruntașe. Pe ultima sută de metri a fost adus Mircea Rednic să salveze echipa de la retrogradare, însă „Puriul” este pentru prima oară în carieră într-o asemenea postură. El a mai antrenat echipe în dificultate, însă niciodată nu a apucat și „ultima clipă”, ori a demisionat el, ori a fost demis înainte de ultimele meciuri. Acum a venit special pentru ultimele meciuri. A învins „acasă” pe Hermannstadt și în deplasare pe Mioveni plus egaluri cu FCU Craiova și cu FC Argeș. În turul barajului, 0-0 la Buzău, „Puriul” a dat vina pe arbitraj pentru rezultat, însă echipa a jucat departe de pretențiile unei echipe de prim eșalon. Returul de la Arad se va juca luni, 4 iunie, și va fi care pe care. Gloria va merge la Arad să tragă de această șansă nesperată la începutul sezonului.

„Anul viitor va fi și mai greu să promovăm”

Liga 2 a fost în acest sezon mai puternică față de alte ediții, cu multe echipe cu pretenții de promovare, însă viitorul sezon se anunță și mai puternic. „Liga a doua a crescut de la an la an. Dacă nu reușim să urcăm în «A» anul acesta, anul viitor va fi mult mai greu să promovăm. Anul viitor vor veni tare din urmă Csikszereda, Brașovul, Chiajna, echipe care se vor întări foarte tare în această vară. Lor li se adaugă FC Argeș, Mioveni și Chindia, venite din Liga 1, și care doresc, evident, să revină acolo. Va fi mare concurență pentru cele 5 locuri de play-off anul viitor, pentru că Steaua va fi din nou acolo fie că vor avea drept de promovare sau nu. Și, dacă tot am ajuns aici, trebuie să profităm de această unică oportunitate și să promovăm acum”, a declarat Adrian Mihalcea, antrenorul buzoienilor.

Rednic: „Rămân la Arad și dacă retrogradez cu UTA”

De cealaltă parte, Mircea Rednic a declarat că nu a venit pentru 6 meciuri la UTA. „Trebuie să rămânem în Liga 1. O merită lotul, publicul, orașul. O să facem tot ce e necesar să supraviețuim. Va fi altceva la Arad, 0-0 de la Buzău nu e un rezultat periculos. La experiența lotului, nu ar trebui să existe presiune. Însă nu e un proiect pe termen scurt, indiferent dacă rămânem în SuperLigă sau nu, eu rămân la Arad să construim un proiect pentru viitor”, a declarat Mircea Rednic înaintea meciului decisiv.