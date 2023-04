Începe returul play-off-ului din Liga 2

Potrivit Federației Române de Fotbal, Politehnica Iași este pe primul loc în clasament cu 5 etape rămase de disputat.

Conform unei analize a FRF, Oțelul și Politehnica au acumulat 9 puncte în primele 5 etape din play-off, gălățenii bifând 3 victorii și 2 înfrângeri, în timp ce ieșenii au 2 victorii și 3 remize, Politehnica fiind de asemenea singura formație neînvinsă în cele 5 etape de play-off scurse.

În urma celor două echipe, la capitolul puncte acumulate, se află Dinamo și Steaua, ambele cu câte 7 puncte câștigate. Cele două echipe din București au un parcurs identic cu 2 victorii, un egal și 2 înfrângeri în turul play-off-ului.

Ultimele două clasate în ceea ce privește numărul de puncte acumulate în play-off sunt Gloria Buzău și Unirea Dej, buzoienii contabilizând 6 puncte, în timp ce Unirea are doar 2 puncte.

Formația pregătită de Daniel Oprița are 9 goluri marcate în cele 5 runde de play-off, o medie de aproape 2 goluri pe meci. La capitolul cel mai bun atac, în urma stelei se află Politehnica Iași și Dinamo, ambele cu câte 8 reușite. Oțelul are 6 goluri marcate, Gloria Buzău are 3 goluri marcate în cele 5 etape, în timp ce Unirea Dej nu a reușit să marcheze niciun gol de la startul play-off-ului.

Iată programul etapei a 6-a din play-off:

Sâmbătă, 29 aprilie, ora 12:00- Unirea Dej – CSA Steaua

Luni, 1 mai, ora 17:30- Gloria Buzău – Dinamo

Marți, 2 mai, ora 17:30- Politehnica Iași – Oțelul Galați.

(sursa: Mediafax)