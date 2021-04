Schimbări la FC Rapid. Un nou președinte în fruntea clubului

Clubul FC Rapid are un nou președinte, în persoana fostului fotbalist Daniel Niculae. El a revenit la echipa din Giulești după circa trei ani, ultima oară activând ca jucător. Acţionarul majoritar al clubului, Victor Angelescu, a declarat și-a dorit să lucreze alături de acesta.

"Începând cu săptămâna viitoare Daniel Niculae va fi noul nostru preşedinte. Mă bucur foarte mult că Daniel se întoarce. Eu am mai spus că Daniel a fost cel care m-a introdus şi m-a făcut să vin să investesc la Rapid. Din diferite motive abia acum am ajuns să lucrăm împreună, însă este o bucurie şi abia aştept să facem echipă şi să ducem Rapidul acolo unde îi este locul. Urmează un play-off foarte important în faţă şi sunt convins că împreună vom duce Rapidul din nou în Liga I şi nu numai. Daniel ar fi venit şi dacă eram în play-out. Însă acum e o situaţie mai calmă", a spus Angelescu.

Andrei Nicolescu va părăsi clubul din cauza condiției pe care a invocat-o Daniel Niculae pentru a reveni la Rapid.

"Ieri am avut o discuţie cu Andrei Nicolescu, el ştia că îmi doresc ca Daniel să vină preşedinte, pentru că au mai fost tatonări. Andrei reprezenta celălalt acţionar. Ieri am discutat, i-am spus şi a acceptat. Dacă acţionarii doresc aşa, e normal să se întâmple cum e mai bine pentru Rapid. Nu s-a opus. Iar cu Ovidiu Burcă nu am discutat, pentru că el nu mai e în staff-ul administrativ, el este antrenor la echipa secundă. Daniel va avea o discuţie cu el, vom vedea", a precizat acționarul majoritar.



Daniel Niculae, a declarat că îşi propune să facă performanță cu echipa.

"Ziua de azi nu îmi poate aduce decât bucurie. De plecat nu pot spune că am plecat, am fost doar suporterul acestei echipe o perioadă. Iar acum am venit într-o funcţie administrativă, sper să facem lucrurile cum trebuie să aducem clubul acolo unde merită, adică în Liga I şi, de ce nu, uşor-uşor, să redevină forţa care a fost până nu demult. Emoţii sunt ca de fiecare dată când sunt în preajma stadionului", a spus el.

Antrenorul principal Mihai Iosif va rămâne în funcţie.

"O garanţie a promovării ar fi bine să pot oferi, dacă aş şti asta, aş rămâne până la 100 de ani într-o funcţie administrativă la Rapid ca să avem performanţe. Nu, venirea mea este o garanţie că lucrurile se vor face cum trebuie, pas cu pas, profesionist, şi cu multă, multă dragoste. Nu e suficient doar dragoste, dar cred că este ceea ce a lipsit până acum acestui proiect în ultimul timp. Trebuie să fie armonie, toţi trebuie să ne concentrăm pentru că obiectivul pe termen scurt este promovarea în Liga I. Sunt 10 meciuri, 10 finale, Miţă Iosif a făcut o treabă foarte bună, sper să aibă rezultate şi în continuare şi să rămână antrenor la Rapid cât mai mult timp. Vor mai fi oameni care vor veni, pentru că trebuie să îmi fac o echipă alături de care să lucrez. Importantă însă este echipa", a precizat Niculae.