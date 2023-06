Sorin Cârţu OUT de la Universitatea Craiova! Am decis să ies din fotbal, sunt mândru de ceea ce am realizat în 55 de ani

"Am decis să ies din fotbal. Adevăratul motiv pentru care o fac este reprezentat de cei peste 55 de ani de fotbal pe care îi am. Am trecut în domeniul ăsta prin toate trăirile şi stările, de fotbalist, de antrenor şi de conducător, aşa cum s-a întâmplat în ultimii patru ani şi jumătate. Sunt mândru de ceea ce am realizat în cei 55 de ani de fotbal şi vreau să le mulţumesc tuturor celor care au fost lângă mine. Cei mai frumoşi ani au fost în perioada de vârf a acestui club, când echipa a fost numită Craiova Maxima. Au fost ani pe care i-am trăit cu intensitate maximă şi de care îmi aduc aminte tot timpul cu plăcere şi nostalgie. A fost un grup senzaţional, un grup unit, care a ţinut aproape şi peste ani, chiar dacă noi nu am mai jucat împreună. Ca antrenor am activat aproape 30 de ani şi a fost de asemenea o etapă din viaţa mea foarte intensă de care sunt mulţumit. La Universitatea Craiova am fost ca antrenor de patru ori şi mă bucur foarte mult că obiectivele pe care le-am avut aici mi le-am îndeplinit. De fapt, din cei 55 de ani în fotbal, vreo 40 sunt la Craiova ca jucător, antrenor sau conducător. Ca şi conducător nu am fost într-un confort maxim, eu am fost mai mult omul ierbii... însă am fost ajutat în zona asta administrativă de un grup performant", a declarat Cârţu.

Clubul Universitatea Craiova i-a mulţumit lui Sorin Cârţu pentru tot ce a făcut în cariera sa, într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook