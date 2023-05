Dezastrul cu Dinamo aruncă Steaua în război civil

Cu toate promisiunile șefilor Clubului Steaua, la reînființarea secției de fotbal, cum că se va face totul pentru ca echipa de fotbal să promoveze până în primul eșalon și să readucă gloria de altădată, CSA Steaua face din nou pași pe loc. Niciun demers nu a fost demarat pentru a face posibilă promovarea și nici nu se întrevede o schimbare în perioada următoare, astfel că este foarte posibil ca Steaua să nu aibă drept de promovare nici anul viitor, lucru care-i va înfuria și mai tare pe suporteri.

Incertitudini pentru sezonul viitor

Demotivată, Steaua încheie în genunchi acest play-off, cu înfrângeri „grele” la Poli Iași și Dinamo, și are nevoie urgentă de un plan pentru anul viitor. După cum a declarat Adrian Popa la finalul meciului cu Dinamo, pentru 90% din actualul lot se încheie contractele. Deasemenea și antrenorul este pe picior de plecare, astfel încât Steaua trebuie să se miște foarte repede pentru a aduce jucători noi și o nouă echipă tehnică. Însă jucători buni ar accepta să vină la o echipă fără obiectiv și fără drept de promovare?

„Contractual, noi ne-am îndeplinit obiectivul, am fost angajați să facem o treabă, o ducem la capăt, să terminăm în primele două, după aceea nu mai ține de noi. Nu a fost vina noastră, a jucătorilor că în birouri nu s-a reușit să se obțină structura legală pentru a promova în Liga 1. Nu ne poate lua nimeni munca și punctele. Că nu obținem licența pentru Liga 1 e altă poveste. Trebuie să ni se spună ce se dorește de la anul, ce proiect se va aborda. Eu am semnat pentru a promova în Liga 1. Mi s-a promis că se vor face eforturi. În al doilea an, nici nu se punea problema că nu vom avea drept de promovare, dar nu a existat un plan și e foarte greu. Dacă se va dori să promovăm, eu sunt dispus să ajut să rămân în continuare la Steaua, dar nu ține doar de mine. Până acum niciunuia nu i s-a propus un nou contract. Doar 2-3 au contracte și pentru anul viitor”, a declarat Adi Popa după meci.

Oprița: „Să plece Talpan. De ce să plec eu? Eu mi-am făcut treaba”

Nervii s-au încins la finalul meciului cu Dinamo între echipa tehnică și conducerea clubului. Antrenorul Daniel Oprița a lansat acuze dure la adresa juristului clubului, Florin Talpan, care fără vreo funcție oficială în club, l-a amenințat pe antrenor. „Nu știu dacă rămân și sezonul viitor. Dacă plec, plec doar dacă vreau eu, nu pentru că îmi zice Talpan! Eu, când am venit aici, i-am găsit în Liga 4, rataseră promovarea. Eu sunt în obiectiv acum. A zis Talpan că rezolvă cu dreptul de promovare. M-a sunat și mi-a spus să plec după meciul cu Dinamo. I-am zis că facem schimb, să plece el. Nu eu! În altă parte a fost problema, nu la mine. Și dacă termin pe 3, să rezolve să joc barajul. Mă confrunt cu multe. E greu să mai motivezi jucătorii când văd și ei că au fost amăgiți că putem promova. Dacă eu termin pe doi și nu se rezolvă promovarea, să plece cel care a promis promovarea și nu a rezolvat-o. Să plece Talpan, că el a promis! L-am blocat pe Talpan, nu accept să țipe la mine”, a spus Daniel Oprița.

Talpan, contestat și de fani

Nu cu mult timp în urmă, juristul clubului, Florin Talpan, era iubit în Ghencea de suporteri. Faptul că a descoperit ilegalitățile comise în momentul trecerii la Gigi Becali și că a readus în Ghencea palmaresul, stema și culorile i-a adus multe aprecieri. În ultima vreme însă, declarațiile „năstrușnice” și ieșirile publice ale colonelului Talpan au început să-i irite pe fani. „La câte am făcut eu pentru Steaua, stadionul ar trebui să poarte numele meu!”, „Sunt cel mai competent să fiu numit comandant al clubului. Mai mult, ar fi trebui de mult să fiu avansat la gradul de general pentru meritele mele”, „Nimeni nu m-a ajutat în lupta mea, niciunul dintre comandanții clubului care s-au succedat nu m-a ajutat”, „Steaua trebuie invitată să joace în Liga 1 pentru că se numește Steaua”, „Lăcătuș, Balint și Stoica să tacă din gură, că n-au făcut ei toată cariera cât am făcut eu pentru Steaua”, sunt doar câteva declarații marca Talpan care i-au pus pe gânduri chiar și pe ultrași. „Oare omul ăsta mai este întreg la minte?”, „Domnule Talpan, respect pentru ce ai făcut, dar asta se numește «fișa postului» unui jurist. Dar de aici până să jignești legendele clubului și să ai pretenția ca stadionul să-ți poarte numele... e cale tare lungă!”, „Asta-i culmea! Am scăpat de Becali ca să dăm de Talpan?”, au fost mesaje ale suporterilor, mulți nedumeriți de atitudinea „ciudată” din ultima vreme a colonelului Talpan.

Florin Talpan a intrat în colimatorul suporterilor, nedumeriți de declarațiile acestuia, numindu-l „măscărici”

