Cât dai să fii președinte? Cheltuielile raportate, de la „Candidatul de zero lei” la Marcel Ciolacu

Nici măcar mandatarul financiar, un cunoscut om de afaceri și economist, care predă cursuri de masterat în cadrul unui program aflat sub egida Academiei SRI, nu a perceput vreo plată pentru serviciile prestate. În contrast, ceilalți candidați care au concurat odată cu Georgescu au declarat la AEP cheltuieli electorale în sumă totală de 109.559.342,01 lei. Dacă voturile luate de Georgescu au costat zero lei, ceilalți competitor au „plătit” între 1,15 și 32 de lei pentru fiecare vot obținut. În ciuda acestei cheltuieli uriașe, marii competitori și partidele care au efectuat cele mai mari cheltuieli în această campanie nu au intrat în turul al doilea.

Autoritatea Electorală Permanentă a publicat în Monitorul Oficial al României rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și ale candidaților independenți, cu ocazia alegerilor prezidențiale din anul din anul 2024. Aceste rapoarte sunt publicate de Autoritatea Electorală Permanentă, conform articolului 47, alineat 3 din Legea nr. 344/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

Printre cele 14 rapoarte centralizate, înmânate de competitorii care au participat la scrutinul din 24 noiembrie 2024, se află și cel înregistrat sub numele candidatului independent Călin Georgescu. Acest raport confirmă unul dintre motivele pentru care Curtea Constituțională a anulat scrutinul electoral, referitor la modul în care Călin Georgescu a înțeles să respecte legislația electorală în ceea ce privește declararea veniturilor și mai ales a cheltuielilor operate în timpul campaniei electorale.

Conform acestui raport, Călin Georgescu figurează cu 0 (zero) lei venituri electorale. Mai exact, zero lei cuantumul contribuției electorale a candidatului independent provenită din donații, zero lei cuantumul contribuției electorale a candidatului independent provenită din împrumuturi și zero lei cuantumul contribuției electorale provenite din bugetul financiar obținut în afara campaniei electorale, virată în contul bancar.

Nu l-a costat nimic, deși a avut cea mai intensă promovare

În privința cheltuielilor electorale operate în campania electorală prezidențială de către același candidat independent Călin Georgescu și de această dată cuantumul trecut în raport este 0 (zero) lei.

Astfel, Călin Georgescu nu a cheltuit niciun ban cu producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală pe radio, la televiziune sau în presa scrisă.

Călin Georgescu mai arată în acest raport că a cheltuit zero lei cu producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online. Asta, în condițiile în care s-a aflat pe locul al nouălea la nivel mondial ca vizibilitate pe TikTok. Mai mult, același candidat a precizat zero lei cheltuieli pentru efectuarea de cercetări sociologice, zero lei pentru afișe electorale, zero lei pentru tipărirea de broșuri, pliante și alte materiale de propagandă electorală tipărite.

Tot zero lei este și cuantumul declarat de Georgescu în legătură cu cheltuielile pentru închirierea de spații și echipamente și cu privire la cheltuielile de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport și cazare, pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, precum și, culmea, pentru plata mandatarilor financiari.

În continuare, Călin Georgescu a declarat zero lei cuantumul total al cheltuielilor pentru comisioane bancare.

Cine sunt mandatarii financiari ai candidatului pro-rus

Acest raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Călin Georgescu a fost întocmit, la data de 4 decembrie 2024, de către mandatarul financiar al acestuia, societatea comercială SC Vulpoi și Toader Management SRL, prin reprezentanta acestei entități, Simona Sauciuc.

Simona Sauciuc este absolventă ASE și are calitatea de senior accountant and expert în accesarea de fonduri guvernamentale și europene în cadrul companiei SC Vulpoi și Toader Management SRL.

SC Vulpoi și Toader Management SRL este, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), înființată încă din anul 2004 și îi are drept asociați pe Marcel Vulpoi și pe Georgiana Gabriela Toader. Compania deține acțiuni și la societatea SC Octima Vinis SRL.

Marcel Vulpoi este un cunoscut economist și om de afaceri, un apropiat al lui Călin Georgescu, implicat în mai multe companii, printre care SC The Great Hill SRL, unde este co-asociat cu Gabriel Jiabu, Mădălin Ionașcu și Bogdan Pintecan, sau în SC Vulpoi Forensic & Advisory Services SRL, alături de Simona Vulpoi. Această ultimă companie, ca și firma Vulpoi & Toader Management SRL, are sediul într-o clădire de birouri din strada Doctor Felix, la numărul 97, din sectorul 1 al Capitalei. Această adresă este mai mult decât semnificativă, având în vedere că tot aici funcționează și nou-înființată companie SC Cristela Education SRL, deținută de soția lui Călin Georgescu, Cristela Georgescu.

Patronul companiei care a exercitat calitatea de mandatar financiar al lui Călin Georgescu a mai fost asociat, alături de George Daniel Avramescu și de Laura Oranceaca, în compania SC Square Mile SRL.

Legături interesante de afaceri

Conform informațiilor apărute în presa centrală, Marcel Vulpoi a fost asociat cu Daniela Cornelia Tolici în firma SC Terra Management SRL. Asociata lui Vulpoi este soția lui Mugur Tolici, director de resurse umane la Banca Națională a României.

Mugurel Tolici este și directorul executiv al Asociației Române pentru Clubul de la Roma, din care a făcut parte și Călin Georgescu. Pe de altă parte. Marcel Vulpoi este, conforn surselor citate, lector universitar la ASE, unde predă cursuri de masterat pentru Business Intelligence, organizate de FABIZ, în parteneriat cu Academia Națională de Informații a Serviciului Român de Informații.

În contrast total, ceilalți candidați au cheltuit 22 de milioane de euro

Ceilalți competitori electorali care au candidat la alegerile prezidențiale din anul 2024, anulate prin hotărâre definitivă de Curtea Constituțională, au declarat, conform rapoartelor înregistrate la Autoritatea Electorală Permanentă, cheltuieli efectuate în campania electorală în sumă totală de 109.559.342,01 lei.

Astfel, candidata independentă Ana Birchall a avut, conform raportului depus la data de 2 decembrie 2024, venituri electorale de 200.000 de lei, din venituri proprii. Birchall a cheltuit 189.122,43 de lei, ceea ce înseamnă că pentru fiecare din cele 42.853 de voturi obținute a cheltuit câte 4,41 de lei. Banii s-au dus pe propagandă electorală online (123.103,12 lei), pe afișe electorale (16.207,8 lei), pe broșuri și pliante (11.305 lei), pe evenimente, transport și plata mandatarului financiar (38.461,41 de lei) și pe comisioane bancare (45 de lei).

Cristian Diaconescu a înregistrat, conform raportului din 6 decembrie 2024, venituri electorale de 625.000 de lei, provenite din împrumuturi. Diaconescu a cheltuit, în campania prezidențială, suma de 418.244,14 lei, ceea ce înseamnă că pentru fiecare dintre cele 286.942 de voturi obținute la scrutinul din 24 noiembrie a plătit câte 1,46 de lei. Cristian Diaconescu a cheltuit 155.768,66 lei pe propagandă electorală în presa audiovizuală și scrisă, 129.099,58 de lei pe materiale electorale, 11.900 de lei pe afișe, 504,46 de lei pe broșuri și pliante, 115.938,56 de lei pe organizarea de evenimente, transport și mandatarul financiar și 497,88 de lei pe comisioane bancare.

Mircea Geoană s-a împrumutat 8,3 milioane de lei

Candidatul prezidențiabil care a cheltuit cel mai mult în această campanie este Mircea Geoană. Acesta a declarat venituri electorale de 9.060.395 de lei, din care 520.000 de lei au fost venituri proprii, 232.700 de lei au fost donații și 8.307.635 de lei au provenit din împrumuturi.

Cuantumul total al cheltuielilor electorale efectuate de candidatul independent Mircea Geoană s-a ridicat la 9.059.830 de lei, ceea ce înseamnă că pentru fiecare din cele 583.989 s-a cheltuit 16,97 de lei. Geoană a cheltuit 72.755,57 de lei pe propagandă electorală la radio, TV și în presa scrisă, 7.944.202,9 lei pe propagandă electorală online, 60.957,58 de lei pe afișe, 135.922,54 de lei pe materiale electorale, 47.500 de lei pe sondaje, 796.571,78 de lei pe evenimente, transport și plata mandatarilor financiari și 1.920,49 de lei pe comisioane bancare.

UDMR a avut, în campania electorală prezidențială a lui Kelemen Hunor, venituri de 1.700.000 de lei, provenite din contribuția partidului din afara perioadei electorale. Uniunea a cheltuit 1.632.019 lei, ceea ce înseamnă câte 3,92 de lei pentru fiecare din cele 416.353 de voturi obținute de Kelemen Hunor în primul tur de scrutin al alegerilor anulate.

Marile partide au „spart” saci de de bani

Cele mai mari venituri și cheltuieli electorale au fost înregistrate la principalele partide politice care au avut competitori electorali. AUR a avut venituri de 5.625.000 de lei, dar a cheltuit 6.714.821,22 de lei. Cel mai mult, s-a plătit pentru propaganda electorală online - 4.769.837,8 lei. Asta înseamnă că fiecare dintre cele 1.281.325 de voturi obținute de George Simion a costat câte 5,24 de lei.

Partidul Forța Dreptei a avut înregistrate venituri electorale de 480.000 de lei și cheltuieli făcute de 486.357,66 de lei. Adică, fiecare din cele 20.089 de voturi obținute de Ludovic Orban a costat 24,21 de lei.

Partidul Național Liberal a avut, în această campanie electorală, venituri de 17.652.000 de lei și a cheltuit 17.650.605,51 de lei. Practic, fiecare din cele 811.952 de voturi obținute, în 24 noiembrie 2024, de Nicolae Ciucă a costat partidul 21,74 de lei.

Cel mai scump vot a fost plătit, la propriu, de PSD. Social-democrații au înregistrat venituri electorale de 65.000.000 de lei și au cheltuit 56.576.410,56 de lei. Ceea ce înseamnă câte 31,97 de lei pentru fiecare din cele 1.769.780 de voturi obținute de Marcel Ciolacu.

Nu în ultimul rând, USR a înregistrat în această campanie electorală prezidențială venituri electorale în cuantum de 19.435.165 de lei. Progresiștii au cheltuit 16.537.835,89 de lei, ceea ce înseamnă că pentru fiecare din cele 1.772.500 de voturi obținute de Elena Lasconi s-au plătit câte 9,33 de lei.

