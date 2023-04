Fără drept să joace în Liga 1, Steaua e arbitrul promovării

Realitatea este că modificarea legislativă nu se poate realiza în timpul rămas până la sfârșitul sezonului. Însuși inițiatorul proiectului de modificare a legii a declarat că este imposibil ca Steaua să poată promova, pentru că, fie și în regim de urgență, dezbaterea în Parlamentul României durează câteva luni.

Suporterii Stelei mai au de așteptat până vor vedea echipa în situația de a promova în primul eșalon, chiar dacă, sportiv, vor fi pe loc eligibil. Desigur, dezamăgirea lor este mare, iar furia este îndreptată împotriva factorilor de decizie din MApN, care, de doi ani, tot evită să găsească o soluție de schimbare a statutului secției de fotbal. Iar sfaturi au tot primit în ultimii ani fie de la FRF, fie de la LPF. „Talpan, în loc să plângă pe la televiziuni, ar trebui să spună cu subiect și predicat cine sunt generalii care pun bețe-n roate Stelei. De asemenea ar trebui să-i arate pe cei din minister care au făcut în 2003 acea înțelegere cu Gigi Becali”, au scris aceștia pe grupurile de suporteri ai CSA Steaua.

Dinamo e la mâna Stelei

Consolați că echipa nu va promova nici anul acesta, dorința suporterilor este ca Steaua să încurce pe Dinamo astfel încât „câinii” să mai stea un an în „B”. „Vedeți că la un meci cu ei se umple stadionul? Să nu mai zică lumea că suntem doar câteva sute. Dar dacă tot nu mergem în Liga 1 măcar să mai jucăm de trei ori cu ei pe an, și să-i batem de fiecare dată”, spun aceștia. De aceea, înfrângerea de la Buzău nu i-a supărat din cale afară pe fani: „Partea bună este că Buzăul s-a apropiat la un punct de «câini» și, dacă-i bat și în meciul direct, trec în față”.

Teoretic, Steaua poate decide cu cine va juca Dinamo barajul de promovare. Fie cu UTA, fie cu Chindia Târgoviște, la cum arată în acest moment clasamentul play-out-ului din Liga 1. Cum galeria Stelei și a celor de la UTA sunt înfrățite, fanii Stelei ar dori ca Dinamo să întâlnească UTA în baraj. „Vom susține UTA, asta e sigur. Într-un meci direct, Dinamo n-are nicio șansă să treacă de UTA. Însă cel mai bine ar fi ca și Dejul să treacă peste Dinamo, iar Steaua ar putea face asta prin jocul rezultatelor”.

La cum arată în acest moment clasamentul, cu cinci etape rămase, pentru Dinamo este aproape imposibil să prindă un loc direct promovabil. Până la meciul de mâine, cu Poli Iași, „câinii” sunt la 8 puncte distanță de echipa lui Leo Grozav și la 7 puncte de Oțelul lui Dorinel Munteanu. Însă sunt cu doar un punct în fața Buzăului și cu 4 în fața Dejului. Astfel că Dinamo este obligată să obțină victoria cu favorita Poli Iași, în caz contrar va depinde de jocul rezultatelor.

„Nu ne-am dorit să deformăm competiția în acest an”

Fost ministru al Apărării și inițiatorul proiectului de schimbare a Legii Sportului, Vasile Dîncu a avut, în sfârșit, o declarație amplă, la Euronews, ocazie cu care și-a motivat demersul. De asemenea el a avut și câteva critici la adresa colonelului Talpan. „Este imposibil ca Steaua să promoveze de acum, pentru că o lege are un parcurs legislativ în Camera Deputaților, apoi în Senat. După aceea, până la promulgare, este analizată, ajunge la președinte și până se promulgă o lege este complicat, trece mult timp. În niciun caz nu ne-am dorit să deformăm competiția în acest an, să se facă cumva o infuziune în mersul lucrurilor, să se schimbe lucrurile pe parcurs. Eu am realizat, în perioada în care eram ministru, posibilitatea ca Steaua, transformându-se foarte simplu în societate de drept public, asociindu-se ministerul cu o entitate privată, cu 1% sau 5% din acțiuni, să-și schimbe caracterul pentru a intra în Liga 1 chiar și acum, de anul acesta, asta dacă cei de acolo vor să facă această modificare. În ceea ce-l privește pe domnul colonel Talpan, mie îmi pare rău că el face mai degrabă agitație, îi place să-și construiască o imagine pornind de la lupta lui. E un om care se luptă pentru Steaua, dar nu prea a avut rezultate concrete”, a declarat Vasile Dîncu.

Ar fi benefic să promoveze Steaua chiar de anul ăsta, dar nu este posibil. Pe de altă parte există un an în care să se rezolve și cu legea, să caute investitori și să-și facă echipă cu care să facă performanță în Liga 1.

Victor Pițurcă, fost jucător și antrenor Steaua