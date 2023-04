Steaua continuă să spere, Dinamo continuă chinul

Perspectiva că Steaua ar putea promova cu actuala formă de organizare i-a adus la stadion și pe mulții suporteri steliști care, dezamăgiți că MApN nu face nimic pentru promovarea echipei, preferau să vadă meciurile la televizor.

Cu sau fără drept de promovare pentru Steaua, clasamentul în play-off-ul Ligii 2 s-a strâns. Practic toate echipele pot spera la promovare, fie direct, fie în baraj. Unirea Dej, de exemplu, echipă căreia nu-i dădea nimeni vreo șansă după primele două meciuri pierdute cu 3-0, cu Steaua și Dinamo, a reintrat în cărți, fiind la egalitate de puncte cu Gloria Buzău. Practic, scoțând Steaua din calcule, rămân 5 echipe pe patru locuri promovabile, iar la cum arată acum clasamentul, pentru ultimul loc promovabil luptă Buzăul și Dejul.

Dinamo, cu emoții

Privind clasamentele din Liga 1 și Liga 2, Dinamo, aflată acum la 4 puncte de loc de promovare directă, s-ar putea împerechea în meciul de baraj cu UTA sau cu Chindia Târgoviște, echipe „hârșâite” în primul eșalon. Mai mult, pățania de anul trecut, când a fost trimisă în „B” de o echipă din eșalonul secund, arată o slăbiciune a „câinilor” în meciurile decisive. Chiar și în derby-ul cu Steaua, pierdut cu 2-0, în care Dinamo avea șansa să fie la un punct în spatele Oțelului, nu a jucat nimic în ciuda unei susțineri fantastice a tribunei alb-roșii. De altfel, Dinamo a arătat în ultimii ani slăbiciuni mari în meciuri capitale. Fie că a fost vorba de lupta la titlu (cazul Urziceni), fie că a fost vorba de calificări în cupele europene (cazul Lazio), fie că a fost vorba de evitarea retrogradării (cazul U Cluj), Dinamo a capotat inexplicabil. Dușul rece cu Steaua a arătat o dată în plus că sunt mari diferențe de concentrare de la un meci la altul. În plus, după strângerea clasamentului, programul este foarte greu, încă un pas greșit ar putea s-o arunce chiar în afara locurilor de baraj pentru Liga 1. Următoarea etapă joacă acasă cu Poli Iași, echipă cu pretenții mari și favorită la promovarea directă indiferent de ce se va întâmpla cu Steaua. Și moldovenii au orgoliul rănit după cele trei egaluri cu Gloria Buzău, Steaua și Unirea Dej, însă cu o victorie în fața „câinilor” ar putea să-și pună la rece șampania promovării, la 11 puncte de Dinamo.

Promovarea Stelei, pro și contra

Legendele Stelei s-au arătat încântate de posibilitatea ca prin modificarea Legii Sportului în regim de urgență clubul militar să poată promova chiar din acest an. Totuși, pentru asta trebuie îndeplinite succesiv câteva aspecte în scurt timp. Mai exact, proiectul lui Vasile Dîncu trebuie să treacă favorabil de Senat, apoi de Camera Deputaților și apoi de votul în plenul Parlamentului. Iar toate acestea până pe data de 20 mai, exact o lună din acest moment. Cunoscând cum se desfășoară lucrurile în Parlament, este greu de crezut că se vor încadra în timp, cu toată „dezbaterea în procedură de urgență”. Astfel că, cel mai probabil, Steaua va activa și din toamnă tot în Liga 2. Însuși Anghel Iordănescu (mai nou susținător al CSA după mai mulți ani în care a susținut cauza echipei lui Gigi Becali) s-a arătat sceptic că toți acești pași se vor putea face la timp. „Eu le doresc din tot sufletul să intre în acest sezon, dar, din păcate, nu e nicio șansă. Chiar dacă legea intră în dezbatere prin procedură de urgență, nu cred că pot fi sărite anumite etape. Pe de altă parte, la cum arată acum Steaua ar avea mari probleme în Liga 1. Ar fi greu să se mențină acolo fără câteva investiții în jucători, dar pentru asta trebuie să fie cooptați niște investitori, finanțatori...”, a declarat Anghel Iordănescu după meciul Steaua - Dinamo 2-0.

De cealaltă parte, contestatarii promovării Stelei, în frunte cu Gigi Becali, susțin că este anormal ca un club ministerial să activeze în fotbalul profesionist. De asemenea, aceștia acuză implicarea politicului în schimbarea Legii Sportului special pentru a favoriza CSA Steaua.

De ce nu se schimbă forma de organizare la CSA

Un aspect foarte important pentru care CSA Steaua nu-și poate schimba, cel puțin în acest moment, forma de organizare este acela că s-ar schimba integral identitatea clubului. Ar avea un nou CUI, diferit de cel al clubului sportiv, iar echipa ar fi asimilată cu o entitate absolut nouă. În această situație, noua entitate nu ar mai avea juridic nicio legătură cu vechea Steaua. Mai mult fiind o nouă structură, ar trebui s-o ia din nou de la zero, din ligile inferioare. Pe lângă toate acestea, toate procesele pe care CSA Steaua le-a intentat și le are pe rol de mulți ani cu FCSB și Gigi Becali în privința palmaresului, a istoriei, a culorilor și a numelui nu ar mai avea rost și FCSB s-ar putea pricopsi imediat cu toată moștenirea vechiului club. În plus, prin stingerea litigiilor între cele două părți FCSB ar putea revendica și dreptul de a evolua pe noul stadion din Ghencea.

În aceste condiții, singura soluție pentru Steaua este păstrarea actualei forme de organizare și amendarea legii pentru acceptarea de către FRF și LPF a prezenței unui club departamental în liga profesionistă.

„Mai stați și voi un an în «B»”

După victoria cu 2-0, suporterii Stelei i-au ironizat pe „câini”. „OK, poate noi nu o să promovăm de anul ăsta, așa că e mai bine să mai rămâneți și voi în «B». Uite că aveți și voi ocazia să jucați pe un stadion mare și frumos până când statul o să vă facă și vouă unul. Același stat care subvenționează și Steaua. Mai bine luați bătaie de la Steaua decât de la Mioveni sau Chindia. Cădeți de pe un cal frumos, nu de pe mârțoage șchioape. Sau poate dați iar peste frații voștri de la U Cluj”, au scris suporterii Stelei.