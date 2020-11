Tensiuni la Dinamo. Fanii din PCH, atac la Cortacero

Hepta Dinamo Dinamo

Cu fiecare zi care trece, la Dinamo situaţia pare din ce în ce mai neagră. Grupul de acţionari spanioli încă nu a plătit jucătorii, staff-ul şi angajaţii de când a preluat clubul. Mai mult, Dinamo poate organiza meciuri pe teren propriu doar cu ajutorul împrumuturilor către terţi.

Directorul general din Ştefan cel Mare, Alex Couto, spune că banii sunt blocaţi în bancă şi explicaţii poate da doar Pablo Cortacero.

Suporterii, şi ei acţionari în cadrul clubului prin programul DDB, încep să îşi piardă răbdarea şi îi văd ca principali vinovaţi pe Cortacero şi Ionuţ Negoiţă.

Fanii din PCH au scris: „Cei 800.000€ s-au pierdut pe drum. Omul a greşit coordonatele bancare. Se mai întâmplă. Să sperăm că spaniolul a nimerit din greşeală IBAN-ul unei familii cu mulţi copii din România. Copii care încă mai cred în Moş Crăciun, aşa cum o parte dintre ai noştri mai cred în Moş Pablo Manuel Tranquillo Fernandez. Aşa cum unii mai cred că a trimis săptămâna trecută alţi 400.000€, care vin pe jos spre Bucureşti şi au vântul din faţă. În rest, , pentru că, vă aduceţi aminte, Negoiţă ne-a promis că nu va ceda Dinamo decât unui investitor care prezintă garanţie: . Cei care cred în Moş Pablo, cred de fapt în Moş Negoiţă. Şi când spunem moş, nu ne referim la tatăl lui Ionuţ, deşi ne întrebăm tot mai des ce rol are bătrânul Negoiţă în afacerile feciorului? CUI PRODEST? Era întrebarea romanilor pentru a afla cine este făptuitorul. Cine are de câştigat din toată tâlhăria asta? Oare această întrebare ne poate duce către interesul superior al lui Negoiţă în falimentarea clubului? Oare a încercat să-şi şteargă urmele? Cerem Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor să se sesizeze! Falimentul îi convine în primul rând celui care ar vrea să îngroape o serie de documente odată cu Clubul”.

În opinia suporterilor, Nogoiță este „vinovatul nr.1”, scrie Mediafax