Transfer spectaculos realizat de Adrian Mititelu. Un fundaș cu peste 130 de meciuri în Bundesliga a semnat cu FC U Craiova 1948

„FC U CRAIOVA 1948 SI KYRIAKOS PAPADOPOULOS AU SEMNAT UN CONTRACT VALABIL PE DOI ANI !

Clubul nostru a reusit dupa circa o luna de negocieri, aducerea unuia dintre cei mai titrati jucatori care a evoluat vreodata in Liga I.

Papadopoulos, in varsta de 30 de ani are un CV impresionant ce include 136 de meciuri jucate in Bundesliga si 8 goluri marcate, evoluand pentru echipe precum Schalke 04, Bayer Leverkusen, RB Leipzig si Hamburg SV.

De asemenea, Kyriakos are 24 de meciuri jucate in prima liga din Croatia cu 2 goluri marcate, evoluand pentru Lokomotiva Zagreb si 26 de meciuri jucate in prima liga din Grecia, unde a evoluat pentru Olympiacos Piraeus si Atromitos Athena (sezonul trecut)

Pentru nationala Greciei, fundasul central are 35 de meciuri jucate si 4 goluri marcate, ultimul sau meci in tricoul nationalei fiind pe data de 5 septembrie 2021.

In palmaresul noului nostru stalp al apararii, se afla trofee precum : Titlul Campionatului Greciei (x2), Cupa Greciei, Cupa Germaniei si Supercupa Germaniei.

Suma transferurilor platite pentru Kyriakos Papadopoulos este de 17.500.000 euro, iar valoarea cea mai mare de piață a fost 18.000.000 euro.

Bine ai venit, PAPA!”, se arată în comunicatul celor de la FC U Craiova.