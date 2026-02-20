x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Fotbal intern U Cluj câștigă la Botoșani și e la un pas de asigurarea locului de play-off

U Cluj câștigă la Botoșani și e la un pas de asigurarea locului de play-off

de Redacția Jurnalul    |    20 Feb 2026   •   22:37
U Cluj câștigă la Botoșani și e la un pas de asigurarea locului de play-off
Sursa foto: U Cluj este pe locul 4

U Cluj a învins FC Botoșani, scor 3-1, vineri seară, în etapa a 28-a din Superligă, și își consolidează poziția în zona de play-off.

Ardelenii au deschis scorul rapid, în minutul 4, prin Jovo Lukic. Același jucător a înscris din nou în minutul 14 și a dus scorul la 2-0.

FC Botoșani a redus din diferență în minutul 19, prin Hervin Ongenda, după o pasă excelentă a lui Mitrov.

În repriza a doua, Mohamadou Drammeh a înscris în minutul 55, stabilind scorul final, 3-1.

După acest rezultat, U Cluj este pe locul 4, cu 48 de puncte, și este foarte aproape să-și asigure matematic prezența în play-off. FC Botoșani ocupă locul 7, cu 42 de puncte.

Echipele de start

FC Botoșani: Anestis – Pavlovic, Mircon, Diaw, Creț – Bordeianu, Petrov – Mitrov, Ongenda, Mailtan – Kovtaliuk;

Rezerve: Kukic, Țigănașu, Suta, Adams, Ilaș, David, Popa, Dumitru, Bodișteanu, Pănoiu, Lopez, Dumiter;

Antrenor: Leo Grozavu.

U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, Coubiș, Chipciu – Codrea – Macalou, Drammeh, Nistor, El Sawy – Lukic;

Rezerve: Lefter, Cosa, Chinteș, Capradossi, Murgia, Simion, Stanojev, Mendy, Gheorghiță, Fabry, Postolachi;

Antrenor: Eugeniu Cebotaru

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: U Cluj FC Botoşani
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri