Universitatea Craiova a câștigat Cupa României după un meci dramatic

Cupa României la fotbal a fost câștigată sâmbătă seara de Universitatea Craiova, care a învins pe Astra Giurgiu, scor final 3-2, după două reprize de prelungir,i într-un meci desfășurat cu spectatori în tribune, pe Stadionul Ilie Oană, din Ploiești. După 90 de minute, scorul a fost egal, 1-1.

„Pentru fani și pentru spectatori a fost un meci bun. Pentru noi a fost unul foarte, foarte greu. În prima parte am jucat bine, am pasat rapid, am schimbat jocul de pe o parte pe alta, am avut posesia. Apoi, am început să jucăm fără să gândim, să atacăm rapid fără se pregătim atacurile. Sunt aspectele la care va trebui să lucrăm pe viitor, pentru că avem calitatea necesară pentru a îmbunătăți jocul.”, a spus antrenorul grec Marinos Ozounidis la Digi Sport, după câștigarea finalei.

Craiovenii ai deschis scorul în minutul 14, prin Andrei Ivan, care a primit o pasă în adâncime de la Nistor și l-a executat pe Popa cu o scăriță de efect.

Giurgiuvenii au egalat după numai 3 minute, prin Găman, acesta transformând perfect un penalty.

Până la finalul primelor 90 de minute, ambele echipe și-au creat ocazii importante de poartă, nefructificate însă.

S-a trecut la două reprize de prelungiri, iar Astra a furnizat surpriza în minutul 94, francezul Boe Kane marcând golul de 2-1, profitând de o respingere în față a lui Pigliacelli.

Oltenii au reacționat imediat, Dan Nistor marcând un gol superb cu un șut de la 25 de metri.

Cu 7 minute înainte de final, Screciu a marcat golul victoriei, după o centrare a lui Nistor, profitând și de o ieșire greșită a portarului Popa.

Astra Giurgiu, care a retrogradat sezonul acesta în Liga a 2-a, a pierdut a 3-a finală de Cupa României pe Stadionul „Ilie Oană”.

Sursa: Mediafax