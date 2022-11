Voia lui Gigi Becali s-a împlinit. Nicolae Dică a demisionat de la FCSB

Surse GSP.ro confirmă că Nicolae Dică a cedat presiunii și a demisionat de la FCSB. Echipa din Berceni a rămas fără antrenor principal cu doar două zile înaintea meciului de Conference League cu West Ham. Mihai Pintilii va fi antrenorul interimar.

Finanțatorul din Pipera i-a cerut demisia antrenorului Nicolae Dică prin declarații la TV.

„Eu nu îl dau afară. Dacă el crede că vrea să plece, eu sunt de acord! De data asta nu îl mai țin. Eu ce răbdare să mai am? Nu vreau să fac rău oamenilor, nu vreau să dau eu oamenii afară, să îi supăr, dar nu am ce face. Trebuie să spun adevărul, să mă ușurez. Îi supăr familia, copiii. Dar îi spun de atât de mult timp că vreau posesie. Uite la Hagi ce face, vezi acolo. Gică mi-a zis că îi antrenează cu mingea până vomită. Noi facem static...,” a declarat Becali la Prima Sport.

FCSB se află pe locul 7, primul sub pozițiile de play-off. Echipa finanțată de Gigi Becali are doar 20 de puncte, 3 sub Petrolul, dar și două meciuri în minus față de ploieșteni.