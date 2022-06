Vom vedea o altă față a naționalei?

Azi, naționala noastră joacă al doilea meci al grupei în Bosnia, iar victoria este obligatorie. Dacă în momentul tragerii la sorți conducerea FRF s-a declarat încântată de echipele cu care am picat în grupă, acum a mai dispărut din optimism. „Avem o grupă accesibilă și ar trebui să o câștigăm fără mari probleme”, spunea în urmă cu câteva luni Mihai Stoichiță, șeful Comisiei Tehnice al echipelor naționale. Acum s-a mai schimbat discursul. „Obiectivul nostru este clasarea pe locurile 1-2”, spunea același Stoichiță după înfrângerea cu Muntenegru, scor 2-0. Probabil, dacă vor pierde și diseară, discursul va fi evitarea retrogradării în Liga C din Nations League.

Opt schimbări în primul 11, dar rămâne Chiricheș

Pentru meciul de azi, Iordănescu junior pare decis să schimbe nu mai puțin de opt titulari față de meciul de la Podgorița. Singurii ar rămâne portarul Florin Niță, Răzvan Marin și gafeurul Chiricheș. Surprinzătoare menținerea în lot a „omului negru” după acele gafe impardonabile din primul meci, însă Edi Iordănescu a declarat în mai multe rânduri că în mandatul lui echipa începe cu Chiricheș, care este bătut în cuie. Nici sezonul foarte slab de la echipa de club, unde a comis alte nenumărate gafe, nici prestațiile modeste din amicalele cu Israel și Grecia disputate în luna martie nu-i schimbă părerea selecționerului că Vlad Chiricheș este „omul cel mai de bază”. Faptul că joacă în Serie A și ar fi cel mai experimentat nu este un argument în menținerea lui ca titular. În plus, începe să fie tot mai evident că nu mai oferă siguranță ca apărător central. Mai mult, presa din Italia a observat că nici jocul de cap nu mai merge. „Parcă sare în jos”, au scris ziariștii italieni.

Val de retrageri?

Avalanșa de critici de după înfrângerea din Muntenegru i-a făcut pe mai mulți tricolori să declare, la cald, că s-ar retrage de la națională. Printre ei, Alexandru Maxim, 31 de ani, momentan în Turcia, la Gaziantep. Deși titular meci de meci la echipa de club, Maxim nu a impresionat la națională. „Maxim are 55 de selecții la națională? Vai de capul meu! Păi eu am doar 14 meciuri la națională în 11 ani. Dar eu aveam concurență mare pe postul meu. Uitați-vă pe lotul României din anii 85-95. Pe cine are concurent pe post Maxim acum? Niciun jucător din actualul lot nu avea loc în echipa aia. Trebuie să ne obișnuim că asta este valoarea fotbaliștilor români actuali. CFR câștigă titlul de campioană după titlu de campioană numai cu jucători străini. Ai noștri unde sunt? Unde sunt centrele alea de excelență?”, a declarat Dănuț Lupu.

Speranțele pe Tavi Popescu

Edi Iordănescu este nevoit să joace cu Octavian Popescu în primul 11. Problema atacantului de la FCSB este însă că va fi pe teren fără niciun coechipier de la echipa de club, iar el este dependent de Tănase și Olaru, care au dezamăgit în Muntenegru. De unul singur va fi stingher pe teren și va veni, probabil, și rândul lui să dezamăgească.

Un alt jucător care va prinde primul 11 va fi tânărul Marius Marin în linia de mijloc, alături de tizul lui, Răzvan Marin și de Alex Cicâldău, dacă selecționerul va opta tot pe un sistem 4-3-3. Marius Marin a jucat constant pentru Pisa, în Serie B și a avut prestații apreciate. Este singurul mijlocaș din actualul lot care ar putea prelua sarcinile lui Nicușor Stanciu, absent după transferul în China, perioadă în care nu a jucat deloc. În ceea ce-l privește pe Cicâldău, acesta a avut un sezon sinistru la Galatasaray, cu care s-a zbătut în partea de jos a clasamentului turc. Presa de la Istanbul l-a criticat în dese rânduri.

În apărare, lângă eternul Chiricheș, linia de fund va fi completată de trei jucători de la CFR Cluj: Manea, Burcă și Camora. Avantajul acestei formule este că cei trei se cunosc bine de la echipa de club și ar putea oferi o siguranță mai mare în apărare, cu condiția ca Vlad Chiricheș să nu o comită din nou. Portarul va rămâne tot Niță, căruia nu i se poate reproșa niciunul din golurile primite la Podgorița. Ba mai mult, ne-a salvat de un scor mai rușinos.

Ar trebui să fie momentul lui Alibec

Singurul jucător care a avut ceva mai mult tupeu în meciul cu Muntenegru a fost Denis Alibec, introdus pe teren târziu. Suporterii așteaptă mult de la el și consideră că ar fi momentul ca mereu capriciosul Alibec să-și demonstreze și talentul. Oscilațiile de formă și accidentările l-au scos în mai multe rânduri din calcule pentru națională, dar acum pare a fi într-o formă bună și ar trebui să facă diferența. Însă cu cine? Variantele ar fi cu Octavian Popescu și „polonezii” Sergiu Hanca sau Deian Sorescu. Se vor înțelege? Vor comunica pe teren așa cum comunica Alibec cu Budescu la Astra sau FCSB, de exemplu?

Iordănescu se ascunde după explicații

Selecționerul a găsit cauza pentru starul slab al mandatului său, atât în meciurile amicale, cât și în primul meci oficial: „am găsit o echipă nefuncțională”, aruncând critici fostului selecționer Mirel Rădoi. Replica a venit de la fostul secund al lui Rădoi, Nicolae Dică: „echipa începuse să funcţioneze şi părea pe un drum bun. Noi poate făceam rezultate negative la început, dar marcam, puneam probleme. La meciul din Muntenegru nu am văzut că punem probleme”.

Următoarele două meciuri se vor disputa la București, pe Stadionul Rapid: pe 11 iunie cu Finlanda și pe 14 iunie returul cu Muntenegru. Ultimele două meciuri din grupă sunt programate pe 23 septembrie în Finlanda și pe 26 septembrie cu Bosnia.

„Nu am venit la națională să-mi distrug cariera. Mergem înainte. Avem o mare responsabilitate față de suporteri.”

Edward Iordănescu, selecționer

„Numele Iordănescu a ajuns de la «Tata Puiu», la «Little chicken»”.

„Naționala zero fotbal”.

Experimentăm expresia „Mereu există mult mai jos”

„Urmează un nou dezastru și în cupele europene”.

Mesaje ale suporterilor

„Eu n-am preluat o echipă funcțională, veneam după o criză de rezultate. Sunt supărat acum, sunt la cald, dar vreau să trag concluziile corecte. De aici până la a ceda e cale lungă!”

Edward Iordănescu, selecționer

Naționala cu Mirel Rădoi: 20 de meciuri, 8 victorii,

4 egaluri, 8 înfrângeri,

golaveraj 28-25

Naționala cu Edi Iordănescu:

3 meciuri,

1 egal,

2 înfrângeri,

golaveraj 2-5