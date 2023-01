Younés Hamza, fost jucător la Petrolul Ploiești și Ludogoreț Razgrad, va juca la Voința Limpeziș

Yones Hamza, care urmează cursurile Școlii de Antrenori din cadrul FRF, are în palmares o cupă a Tunisiei, o cupă a României (cu Petrolul Ploiești), un titlu și o cupă a Bulgariei și participări în Champions League (cu Ludogorets Razgrad) și Europa League (cu Petrolul Ploiești).

Marian Teodorescu, care a mai antrenat echipele prahovene CSO Băicoi, CS Cornu sau Petrolul 95 Ploiești, va fi directorul tehnic al echipei, antrenor principal urmând să rămână Marius Musceleanu, în staff fiind cooptat și Adrian Șoigan, fostul portar al Petrolului Berca și Gloriei Buzău, care se va ocupa de pregătirea portarilor.

„Avem planuri să salvăm echipa, avem ambiție, deja am luat vreo 4-5 jucători, vrem să schimbăm echipa și este o provocare pentru noi ca staff tehnic, și pentru proprietari. Am văzut echipa la lucru, am fost la vreo trei meciuri, iar echipa se va schimba în proporție de cel puțin 60%. Cu siguranță vom avea rezultate bune, iar obiectivul de a ne salva de la retrogradare cred că se poate îndeplini, altfel, dacă nu credeam, nu veneam aici”, a spus Hamza Younés.

La rândul său, Marian Teodorescu, noul director tehnic al echipei, a spus: „Suntem conștienți de situația delicată pe care o are echipa, dar am venit cu sufletul deschis, să ajutăm și să creștem nivelul acesteia. Trebuie să strângem rândurile și să ne îndeplinim obiectivul, acela fiind evitarea retrogradării”.

La capitolul jucători, au mai fost aduși experimentații Andrei Baciu (CS Cornu) și Ionuț Filip (CS Băicoi), Robert Marin (CSO Băicoi), Mihai Fabio (CS Cornu) și Ștefan Ursu (ACS Berceni), pe lista celor plecați regăsindu-se Florin Alexandru, Ionuț Vișan, Vicențiu Micu, Mihai Radu, Nicușor Radu, Mădălin Chivu, Victor Harbuz și Andrei Anghel.

Voința Limpeziș ocupă locul 9 în clasamentul seriei a doua din Liga 3, fiind singura formație din România dintr-un sat care activează în acest eșalon valoric.

(sursa: Mediafax)