Atletico învinge pe Old Trafford și o elimină pe Manchester United din Liga Campionilor

A fost o demonstrație tipică a genului de apărare agresivă dublată de contraatacuri rapid pentru care este cunoscută echipa lui Diego Simeone, în timp ce United, cu toată presiunea exercitată, nu a reușit să își creeze suficiente ocazii de calitate pentru a obține golul de care avea nevoie.

United, care nu a mai câștigat un trofeu de la Europa League în 2017, trebuie să se concentreze de acum pe lupta din Premier League unde se va confrunta cu obiectivul ocupării unuia din primele patru locuri pentru a câștiga un loc în Liga Campionilor de anul viitor.

Campionii spanioli nu sunt favoriți pentru a ajunge în finala de la Paris din 28 mai, dar cu siguranță niciuna dintre echipele din ultimele opt nu-și va dori să fie trasă la sorți împotriva lor.

După victoria de sâmbătă împotriva lui Tottenham Hotspur, datorată unui hat-trick al lui Cristiano Ronaldo, a existat o stare de spirit pozitivă în jurul lui Old Trafford, iar seara a început strălucit pentru United, Anthony Elanga punându-l la grea încercare pe Jan Oblak, cu un șut puternic pe centrul porții, după o centrare a lui Bruno Fernandes.

Portarul spaniol al lui United, David de Gea, a făcut apoi o paradă de efect pentru a respinge un șut de la distanță al lui Rodrigo De Paul.

Joao Felix a trimis mingea în plasă în minutul 34, reluând din fața porții o pasă a lui Marcos Llorente. Golul a fost însă anulat pentru offside.

În minutul 41, după un contraatac marca Atletico, Antoine Griezmann a centrat în fața porții, iar Lodi a reluat plasat cu capul la bara a doua.

United a acuzat un fault asupra lui Elanga, la jumătatea terenului, la o fază imediat precedentă contraatacului, dar arbitrul Slavko Vincic a validat golul.

Fernandes a încheiat repriza secundă cu un șut puternic care l-a testat din nou pe Oblak.

După pauză United, așa cum era de așteptat, s-a cantonat în atac în căutarea egalării, dar atacurile lor nu au fost lipsite de creativitate în fața unei apărări

Managerul interimar Ralf Rangnick i-a trimis în teren pe Marcus Rashford și Edinson Cavani pentru a juca în față cu Ronaldo și Jadon Sancho, dar a lăsat echipa fără coordonator, schimbându-l pe Fernandes în minutul 67.

Apărarea disciplinată alui Atletico a rezistat până la final obținând victoria care îi trimite în optimile de finală.

„Ne dorim să ajungem departe în competiție și este incredibil să fim încă în ea. Este important pentru noi să fim încă în Liga Campionilor în ceea ce este pentru noi un sezon cu suișuri și coborâșuri", a declarat mijlocașul Koke, după meci.

„Pentru mine, Jan Oblak este cel mai bun portar din lume. A demonstrat-o încă o dată în această seară".

Rangnick a fost supărat pe arbitrajul meciului și avut de făcut reproșuri în legătură cu prestația echipei sale.

„Cred că am făcut o primă repriză foarte bună - exact așa cum am vrut să jucăm, cu un nivel ridicat de energie, dar nu am reușit să transformăm asta în unul sau două goluri", a spus el.

„Faptul că am primit acel gol pe contraatac chiar înainte de pauză nu ne-a făcut viața mai ușoară. A fost greu în a doua repriză, care a fost mereu întreruptă. Întotdeauna era cineva întins pe gazon. Aș spune că au fost și unele decizii de arbitraj curioase. Dar nu aș spune că au fost decisive.”

