Un celebru boxer îl amenință pe Messi: „Ar face bine să se roage la Dumnezeu să nu-l găsesc eu”

Pugilistul mexican Saul Canelo Álvarez i-a transmis un avertisment lui Lionel Messi, pe care l-a acuzat că nu respectă Mexicul.

Canelo had some strong words for Messi after seeing his locker room celebration



(via @canelo, nicolasotamendi30/IG) pic.twitter.com/emRRHK1nGO