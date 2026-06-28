Columbia câștigă grupa la Cupa Mondială 2026 după 0-0 cu Portugalia. Meci tensionat și record istoric pentru James Rodriguez

Dominare totală fără gol: Columbia termină prima în grupă și scrie istorie la Cupa Mondială

Selecționata Columbiei a terminat pe primul loc în Grupa K a Cupei Mondiale 2026, după remiza albă, scor 0-0, înregistrată sâmbătă, pe Miami Stadium, în fața Portugaliei. Meciul, disputat în cadrul turneului organizat de Statele Unite, Mexic și Canada, a fost dominat statistic de sud-americani, care au avut ca obiectiv clar evitarea înfrângerii.

Columbia a fost echipa mai activă ofensiv, cu nu mai puțin de 22 de șuturi expediate spre poartă, dintre care 6 pe spațiul porții. De cealaltă parte, Portugalia a încheiat partida cu doar 12 șuturi, dintre care 2 cadrate. În ciuda presiunii constante, scorul a rămas neschimbat, rezultat suficient pentru ca „Los Cafeteros” să termine grupa pe primul loc.

Duel intens și ocazii ratate de ambele părți

Startul partidei a aparținut Columbiei, care a pus rapid presiune pe defensiva lusitană. Cordoba a ratat prima mare ocazie încă din minutul 2, iar ulterior Diogo Costa a intervenit salvator la șuturile lui Cordoba și Machado. O altă fază periculoasă a venit în minutul 22, când Ruben Neves a respins din fața porții tentativa lui J. Arias.

Portugalia a replicat prin Cristiano Ronaldo, care a executat o lovitură liberă în minutul 25, respinsă de Vargas. Bruno Fernandes a fost aproape de deschiderea scorului în minutul 39, însă portarul Columbiei a avut o intervenție spectaculoasă. Finalul primei reprize a adus noi ocazii pentru sud-americani, dar Diogo Costa s-a remarcat din nou.

Repriza secundă a continuat în același ritm alert. Columbia a ratat prin Rios și J. Arias, în timp ce Puerta nu a reușit să cadreze o oportunitate importantă. Portugalia a fost aproape de gol în minutul 78, prin Dalot, iar Rafael Leao a irosit șansa victoriei în prelungiri.

Un moment incredibil s-a consumat în minutul 88, când Luis Suarez a ratat o ocazie uriașă din apropiere, trimițând peste poartă din voleu.

Clasament final și dueluri în fazele eliminatorii

În urma acestui rezultat, Columbia merge în șaisprezecimile de finală, unde va întâlni Ghana, într-un meci programat vineri, la Kansas City. Portugalia, clasată pe locul secund după egalul surprinzător cu RD Congo (1-1), va juca împotriva Croației, joi, la Toronto.

Record istoric pentru James Rodriguez

Partida a consemnat și o performanță notabilă pentru James Rodriguez, care a ajuns la 11 apariții la Cupa Mondială, stabilind un nou record pentru un jucător columbian.

De asemenea, acest 0-0 marchează o premieră statistică: niciunul dintre cele 24 de meciuri anterioare ale Columbiei la Cupa Mondială nu se încheiase fără gol marcat.

Columbia - Portugalia 0-0

Miami, Miami Stadium: 64.478 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa K



Au evoluat echipele:

Columbia: 12. Camilo Vargas - 4. Santiago Arias (2. Daniel Munoz, 87), 23. Davinson Sanchez, 3. Jhon Lucumi, 22. Deiver Machado - 11. Jhon Arias (5. Kevin Castano, 76), 16. Jefferson Lerma (6. Richard Rios, 60), 14. Gustavo Puerta - 10. James Rodriguez (căpitan; 20. Juan Quintero, 70), 9. Jhon Cordoba (25. Luis Suarez, 60), 7. Luis Diaz. Selecţioner: Nestor Gabriel Lorenzo.

Rezerve neutilizate: 1. David Ospina, 24. Alvaro Montero - 13. Yerry Mina, 17. Johan Mojica, 18. Willer Ditta, 8. Jorge Carrascal, 15. Juan Portilla, 19. Cucho Hernandez, 21. Jaminton Campaz, 26. Andres Gomez.

Portugalia: 1. Diogo Costa - 20. Joao Cancelo (5. Diogo Dalot, 46), 3. Ruben Dias, 13. Renato Veiga, 25. Nuno Mendes (6. Matheus Nunes, 90+2) - 23. Vitinha (24. Samu Costa, 70), 21. Ruben Neves (15. Joao Neves, 46) - 18. Pedro Neto, 8. Bruno Fernandes, 11. Joao Felix (17. Rafael Leao, 70) - 7. Cristiano Ronaldo (căpitan). Selecţioner: Roberto Martinez.

Rezerve: 12. Jose Sa, 22. Rui Silva - 2. Nelson Semedo, 4. Tomas Araujo, 14. Goncalo Inacio, 10. Bernardo Silva, 9. Goncalo Ramos, 16. Francisco Trincao, 19. Goncalo Guedes, 26. Francisco Conceicao.



Arbitru neutilizate: Alireza Faghani; arbitri asistenţi: Georga Lakrindis, Andrew Lindsay (toţi din Australia); al patrulea oficial: Said Martinez (Honduras); arbitru asistent de rezervă: Walter Lopez (Honduras)

Arbitru video: Jerome Brisard (Franţa); arbitri asistenţi video: Hernan Mastrangelo (Argentina), Mahmoud Ashour (Egipt)

Cartonaşe galbene: Puerta (86).

AGERPRES