Cristiano Ronaldo a primit un ceas unic de 1,3 milioane de dolari

Relația dintre Ronaldo și Jacob Arabo, fondatorul Jacob & Co, a evoluat de-a lungul unui parteneriat de 20 de ani. Împreună, aceștia au creat două modele speciale de ceasuri, Flight of CR7 și Heart of CR7, care includ imagini emblematice din cariera fotbalistului. Numărul său legendar, 7, este gravat în aur pe carcasa din cristal de safir, iar semnătura atacantului Al-Nassr a fost, de asemenea, integrată în design.

„Întotdeauna am visat să am propria mea colecție de ceasuri. Flight of CR7 și the Heart of CR7 se inspiră din unele dintre cele mai emblematice momente ale mele de pe teren. Sper să vă placă la fel de mult ca și mie,” a declarat Ronaldo despre colaborarea cu brandul, citat de Goal.

Colecția CR7 este limitată la doar 999 de exemplare, făcând-o extrem de dorită de colecționarii de ceasuri și fanii fotbalistului din întreaga lume. Prețurile variază între 29.000 și 160.000 de dolari.

Totuși, cel mai impresionant este ceasul special oferit lui Ronaldo, un model unic estimat la 1,3 milioane de dolari.

(sursa: Mediafax)